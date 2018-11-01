Fırat’ın doğusundaki ilk operasyonlar, ABD’nin PKK’yı “DEAŞ Kobani’de” kampanyasıyla sahneye soktuğu Ayn el-Arab ile Tel Abyad’dan başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınırdaki Zor Mağar bölgesine yönelik düzenlediği ikaz atışları, Süleyman Şah Türbesi’nin 2015’te taşındığı Eşme ile Ayn el-Arab’da yoğun bombardımana dönüştü.

TEL ABYAD'DAN TACİZ ATEŞİ AÇILDI

Salı gece yarısı ve çarşamba sabah saatlerinde Ayn el-Arab ve Tel Abyad’da yaşanan çatışma ve obüs atışları sonucu 6 PKK’lı öldürüldü, 11 terörist ise yaralandı. Dün öğleden sonra yine Tel Abyad’dan birliklerimize taciz atışı yapan teröristlere anında karşılık verildi. Burada da 10 terörist öldürüldü. Böylece son iki günde bölgede etkisiz hale getirilen PKK’lı sayısı 16’ya ulaştı. Sınır koridorunu teröristlerden temizlemek için uzun süredir planlanan kapsamlı harekâtın artık an meselesi olduğu belirtiliyor.

HER ŞEY PLANLANDIĞI GİBİ

Suriye ve Irak’la 911 kilometrelik sınır hattı boyunca terörist unsur bırakmamakta kararlı olan Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları sonrası Suriye kuzeyinde Fırat nehrinin doğusu için de hazırlıklarını tamamladı. Hudut boyunca teyakkuzda bekleyen birlikler, ABD destekli PKK’nın her hareketini takip ediyor. Kaynaklar, Karkamış’ın karşısındaki Cerablus’a yönelik PKK tehditlerine obüslerle cevap verilmesinin ve hemen ardından Ayn el-Arab ile Tel Abyad’a yönelik bombardımanın, TSK’nın Fırat doğusuna ilişkin planlamalarına ışık tuttuğunu belirtiyor.

SINIRDAN DERİNE İNİLECEK

Hafta başından itibaren de önce Tel Abyad, ardından Ayn el-Arab’daki terörist hareketlilik TSK’dan aynı tepkiyi gördü. Sınırlarından 30-40 km derinliğe kadar terör varlığını süpürme kararlılığındaki Türkiye’nin Fırat doğusundaki öncelikli harekât sahaları Tel Abyad ve Ayn el-Arab olarak gösteriliyor. Kapsamlı operasyonların bu iki cepten başlaması bekleniyor. Halkının neredeyse tamamı Arap kökenli olan Tel Abyad, terörist örgütün demografik planlarını devreye soktuğu stratejik noktalar arasında bulunuyor.

"MÜNBİÇ'İ BEKLEMEYİZ"

Türkiye bir yandan Fırat’ın doğusundaki terörist unsurları baskılarken bir yandan da hayli geciken Münbiç yol haritasının tamamlanması konusundaki faaliyetlere devam ediyor. PKK'nın Münbiç'ten çıkarılacağına dair Ankara'yla mutabakat imzalayan Washington, bu anlaşmayı aradan geçen aylar boyunca bir çeşit 'oyalama taktiğine' dönüştürdü. Bölgede Mehmetçik ile Amerikan askerlerinin müşterek devriyeleri çok yakında başlayacak. ABD'nin sözünde durması ve Münbiç’in teröristlerden boşaltılması halinde bu, diğer bölgeler için de örnek olacak. Kaynaklar, Münbiç kilidinin kırılması beklenmekle birlikte Fırat’ın doğusu için de Türkiye’nin fazla sabırlı olmayacağına işaret ediyor.

BÖLGE HALKI COŞKUSUNU GİZLEMİYOR

Yeni Şefak gazetesinde yer alan habere göre Türkiye kanadından son dönem artan müdahale açıklamaları ve ivme kazanan askeri faaliyetler Tel Abyad ve Ayn el-Arab halkında sevinçle karşılandı. Süluk doğusu Anva köyü ve Ayn İsa güneyi Ayn Arus bölgesinde halk, ÖSO bayrakları asarak PKK’ya tepkilerini gösterdi. PKK dün gece bayrak asılan bölgeleri abluka altına aldı ve her iki yerleşim biriminde de giriş ve çıkışları kapattı. Bölge genelinde 15’ten fazla sivilin PKK tarafından bayrak asma faaliyeti nedeniyle alıkonulduğu bildirildi.

GÜDÜMLÜ FÜZEYLE SALDIRDILAR

Türkiye sınırının Fırat doğusunu kapsayan kesiminde PKK’lı teröristlerin korku ve panik hali devam ediyor. Teröristler, Süleyman Şah’ın naaşının geçici olarak defnedildiği Eşme bölgesinden TSK aracına güdümlü füze saldırısı düzenledi. Saldırı, ABD’nin PKK’ya teslim ettiği güdümlü antitank füzesiyle (ATGM) yapıldı. Eşme’deki terör saldırısında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, saldıran gruba yönelik karşılık sınır birliklerince anında verildi. Öte yandan Fransa Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Sınır Tanımayan Doktorlar Birliği, Fırat’ın doğusunda süren tüm yardım çalışmalarını durdurduğunu açıkladı.

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