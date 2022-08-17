En yüksek emekli promosonu veren bankalar listesi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında uygulanan yüzde 42,35 oranındaki emekli zammının ardından emekli promosyonu ödemeleri gündeme geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilieri için promosyon ücretleri 8 bin TL’yi aşarken QNB Finansbank emekli promosyonu ödeme ücreti ve başvuru şartları araştırmaları hız kazandı. İşte, QNB Finansbank emekli promosyon ödemeleri…
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank, 5 binTL’ye varan promosyon imkanı sunuyor. Aylık 1499 TL altında maaş alanlara 3 bin 500 TL, aylık 1500 TL ile 2 bin 499 TL arasında maaş alanlara 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlara 5 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.
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