Temmuz ayında yapılan 42,35 oranındaki emekli zammının ardından bankalardan emekli promosyonu kampanyaları hamlesi geldi. Banka anlaşması biten ya da bankasını değiştirmek isteyen milyonlarca emekli bankaların emekli promosyon kampanyalarını araştırıyor. Peki, ING emekli maaş promosyonu ne kadar? İşte ING emekli promosyon detayları...

INGBANK

Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 3.500 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 4.250 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon ödenir.

Yapılana açıklamaya göre, maaşını ING Bank'a taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor. Böylelikle emekliler toplamda 6 bin 250 TL'ye varan promosyon ödemesi alabilme imkanını yakalıyor.