En yüksek emekli promosonu veren bankalar listesi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında uygulanan yüzde 42,35 oranındaki emekli zammının ardından emekli promosyonu ödemeleri gündeme geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilieri için promosyon ücretleri 8 bin TL’yi aşarken İş Bankası emekli promosyonu ödeme ücreti ve başvuru şartları araştırmaları hız kazandı. İşte, İş Bankası emekli promosyon ödemeleri…
İŞ BANKASI
Maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR) 5 bin TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor.
1.500 TL’den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 3.500 TL,
1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 4.250 TL,
2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 5.000 TL ödeme yapılır.
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