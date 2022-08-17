Garanti BBVA emeklilere vereceği promosyon ücretine ilişkin detayları resmi sitesi üzerinden duyurdu. En iyi kampanyayı seçmek için araştırma yapan milyonlarca emekli, "2022 Garanti BBVA emekli promosyon ücreti ne kadar, emekliye ne kadar promosyon veriyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilen bilgiler...

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 850 TL, 1.500 TL-2 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin TL, 2 bin 500 TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 7 bin 250 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.