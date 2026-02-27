QNB Türkiye'den 380 milyon dolarlık seküritizasyon işlemi

QNB Türkiye, bilanço yapısını güçlendirme, fonlama kaynaklarını çeşitlendirme ve uluslararası piyasalardan uzun vadeli, uygun maliyetli dış kaynak sağlama stratejisi kapsamında havale akımları ve ihracat alacaklarına dayalı seküritizasyon programı (Diversified Payment Rights – DPR) çerçevesinde 10 yıla kadar farklı vadelerde toplamda 380 milyon ABD doları tutarında finansman sağladı.

Banka, 2017 yılından bu yana ilk kez DPR işlemi gerçekleştirdi. Standard Chartered Bank’ın aracılık ettiği, toplam finansman içerisindeki 230 milyon ABD dolarlık kısım sürdürülebilir finansman niteliğinde yapılandırıldı.

Bu tutar; yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, yeşil binalar ve düşük karbonlu üretim gibi çevresel yatırımların yanı sıra KOBİ’lerin, kadınların ve gençlerin desteklenmesine yönelik sosyal etkisi olan projelerin finansmanında kullanılacak.

REKLAM

İşleme; ABD ve Körfez Bölgesi (GCC) merkezli yatırımcıların yanı sıra uluslararası bankalar ve uzun vadeli portföy odaklı kurumsal yatırımcılar da katıldı. Yatırımcı tabanının çeşitliliği, QNB Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki konumunu ve sürdürülebilir finansman alanındaki yaklaşımına duyulan güveni ortaya koydu.