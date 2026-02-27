Canlı
        QNB Türkiye'den 380 milyon dolarlık seküritizasyon işlemi

        QNB Türkiye, 380 milyon ABD doları tutarında uzun vadeli seküritizasyon işlemine imza attı. Bankadan yapılan açıklamada, 230 milyon ABD dolarlık kısmın sürdürülebilir finansman niteliğinde yapılandırıldığı kaydedildi

        27.02.2026
        QNB Türkiye, bilanço yapısını güçlendirme, fonlama kaynaklarını çeşitlendirme ve uluslararası piyasalardan uzun vadeli, uygun maliyetli dış kaynak sağlama stratejisi kapsamında havale akımları ve ihracat alacaklarına dayalı seküritizasyon programı (Diversified Payment Rights – DPR) çerçevesinde 10 yıla kadar farklı vadelerde toplamda 380 milyon ABD doları tutarında finansman sağladı.

        Banka, 2017 yılından bu yana ilk kez DPR işlemi gerçekleştirdi. Standard Chartered Bank’ın aracılık ettiği, toplam finansman içerisindeki 230 milyon ABD dolarlık kısım sürdürülebilir finansman niteliğinde yapılandırıldı.

        Bu tutar; yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, yeşil binalar ve düşük karbonlu üretim gibi çevresel yatırımların yanı sıra KOBİ’lerin, kadınların ve gençlerin desteklenmesine yönelik sosyal etkisi olan projelerin finansmanında kullanılacak.

        İşleme; ABD ve Körfez Bölgesi (GCC) merkezli yatırımcıların yanı sıra uluslararası bankalar ve uzun vadeli portföy odaklı kurumsal yatırımcılar da katıldı. Yatırımcı tabanının çeşitliliği, QNB Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki konumunu ve sürdürülebilir finansman alanındaki yaklaşımına duyulan güveni ortaya koydu.

        İşlem, Türkiye’de kalkınma bankası niteliği taşımayan gerçek yatırımcılarla gerçekleştirilen uzun vadeli sürdürülebilir temalı seküritizasyon işlemleri arasında öncü bir örnek olma özelliğini de taşıyor.

        Gerçekleştirilen seküritizasyon işlemi bu yönüyle dış kaynak sağlamada yatırımcı tabanının genişlemesi ve Türkiye’ye yönelik sürdürülebilir sermaye akışının güçlenmesi açısından da önem arz ediyor.

        QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan konuya ilişkin değerlendirmede bulundu, "380 milyon ABD doları tutarındaki bu işlemle uzun vadeli ve sürdürülebilir fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirirken bilanço yapımızı daha da güçlendiriyor ve fonlama kompozisyonumuzu dengeli bir şekilde yönetiyoruz. İşlemin 230 milyon ABD dolarlık sürdürülebilir finansman niteliğindeki kısmı bir kaynak temini olmanın yanı sıra sürdürülebilir finans yaklaşımımızın uluslararası yatırımcılar nezdinde güçlü bir karşılık bulduğunu da gösteriyor" dedi.

