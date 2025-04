QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan: Toplumsal sorumluluk duygusu öne çıktı

Scratch Cup, Bu yıl 52 şehirden gelen 1.192 takım başvurusuyla, yüksek katılım oranına ulaştı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 9 farklı şehirden gelen 10 finalist takım, toplamda 26 çocukla finalde yer aldı. Projelerinde geri dönüşüm, enerji verimliliği, doğal kaynakların korunması ve biyoçeşitlilik gibi çevresel başlıkları ele alan çocuklar, teknolojiyle doğa arasında güçlü bağlar kurdukları fikirlerini jüriye sundular.

Final etkinliğinde konuşan QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, çocukların projelerinde yalnızca teknik yetkinlik değil; aynı zamanda toplumsal sorumluluk duygusunun da öne çıktığını vurgulayarak şunları söyledi:

“QNB Türkiye olarak, ‘Minik Eller Büyük Hayaller’ platformumuzla çocuklara sadece kodlama öğretmeyi değil, birlikte üretmenin gücünü, sürdürülebilirlik bilincini ve teknolojiyi iyilik için kullanma vizyonunu aktarmayı önemsiyoruz. Bu yıl Scratch Cup için rekor sayıda başvuru aldık. Çocuklarımız ‘Doğayı Koruyan Teknoloji’ temasıyla çevreye duyarlı projeler geliştirdiler. Kodlamayı yalnızca bir beceri değil, bir fark yaratma aracı olarak görmeleri bize umut veriyor. Habitat Derneği ile yürüttüğümüz iş birliği sayesinde her yıl daha fazla çocuğa ulaşıyor, onların hayallerine ortak oluyoruz.”

REKLAM

Scratch Cup 2025 finalinde konuşan Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, çocukların dijital dönüşüme entegre olabilmelerini oldukça önemsediklerini ve çalışmalarını uzun yıllardır bu yönde sürdürdüklerini vurguladı.

Yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

‘’Çocuklarımızın dijital 21. Yüzyıl yetkinliklerine sahip olmaları ve yeni teknolojileri etkin şekilde kullanmalarının yanında, geliştiricileri olmalarını da istiyoruz. Bu yaklaşım doğrultusunda 2015 yılından beri QNB Türkiye ile hayata geçirdiğimiz çalışmalarla her yıl binlerce çocuğumuzu temel kodlama eğitimleri ile buluşturuyoruz. Eğitim içeriklerinin geniş kitlelere ulaşması ve sürdürülebilir olması amacıyla hayata geçirdiğimiz “www.minikellerkodyazıyor.com” web sitesi üzerinden de kodlama eğitimi imkânı sağlıyoruz. Bu noktada Habitat gönüllülerinin destekleriyle de çalışmalarımızı yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Scratch Cup’ta yarışan her bir çocuğumuzun kazanımdan çok daha fazlasını elde ettiğine inanıyorum. Çünkü her biri, dijital becerilerini geliştirerek, takım çalışmasını deneyimleyerek ve teknolojiyi toplumsal fayda için kullanmayı öğrenerek geleceğe çok daha güçlü adımlarla yürüyor. Çocukların öğrenirken yeni fikirler geliştiriyor olmaları Scratch Cup‘ın önemi bir kez daha ortaya koyuyor. Bu sene “Doğayı Koruyan Teknoloji” teması ile düzenlediğimiz Scratch Cup 2025’te ürettikleri yaratıcı fikirlerle attıkları her adım için çocukları yürekten tebrik ediyorum. Hep birlikte daha sürdürülebilir, daha umut dolu bir gelecek inşa edeceğimize inancımız tam.’’