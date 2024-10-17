QNB Türkiye, Türkiye’nin ilk mavi tahvil ihracına imza attı  

QNB Türkiye, IFC iş birliği ile Türkiye’nin ilk mavi tahvilini ihraç ederek su kaynaklarının ve deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik önemli bir adım attı. 25 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli bu tahvil, organik tarım, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir turizm gibi projeleri finanse etmeyi hedefliyor. Su yaşam alanlarının sürdürülebilirliğini artırmayı amaçlayan bu kaynak, yalnızca çevresel sorumluluğu ön planda tutmakla kalmayıp aynı zamanda ekonomik kalkınmaya da katkı sağlıyor.

IFC ve EBRD ortaklığı ile ihraç edilen 100 milyon dolarlık yeşil tahvil, enerji verimliliği ve temiz üretim projelerine kaynak sağlayarak Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Özellikle enerji yoğun sektörlerde karbon ayak izini azaltan projelere yönlendirilecek bu kaynak, aynı zamanda KOBİ’lerin yeşil ekonomiye entegrasyonunu destekliyor. Bu projeler, Türkiye’nin küresel sürdürülebilirlik standartlarına uyum sağlaması ve sürdürülebilir büyüme stratejisine katkı sunması açısından büyük önem taşıyor.

REKLAM GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, bu tahvil ihraçlarının bankanın sürdürülebilir finansman çalışmalarını ileriye taşıdığını vurgulayarak: “Su, hayatın kaynağı ve biz onu korumanın sadece çevre için değil, insanlık için de vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin ilk mavi tahvilini ihraç ederken, su kaynaklarımızın sürdürülebilirliğinin güvence altına alınmasına destek oluyoruz. Bu, geleceğe miras bırakacağımız en değerli servet. Yeşil tahvilimizle, düşük karbonlu projelere kaynak sağlarken, sürdürülebilir finansmanın ekonomik büyümenin temeli olduğuna inanıyor, daha temiz ve verimli bir gelecek inşasını güçlendiriyoruz” dedi.

Tan ayrıca, QNB Türkiye’nin küresel sürdürülebilirlik çerçevesine katkısını vurgulayarak, “Ülkemizin 2053 net sıfır karbon hedeflerine giden yolda QNB Türkiye olarak attığımız adımlar, yalnızca çevresel etkilerimizi azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda küresel arenada sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmada sağlam bir zemin oluşturuyor. İklim krizinin yarattığı baskı, artık yalnızca geleceğin değil, bugünün acil bir sorunu. Biz, bu sorumluluğun bilincindeyiz ve finans dünyasında yeşil dönüşüme liderlik ediyoruz. QNB Türkiye olarak sadece uyum sağlayan bir oyuncu değil, geleceğin sürdürülebilir ekonomisine yön veren bir güç olmayı hedefliyoruz. Doğanın döngüsünü korumak ekonomik istikrarın ve sosyal refahın teminatıdır. Biz de işte tam bu nedenle, sürdürülebilirliği bankacılık ürün ve hizmetlerinin önemli bir parçası olarak konumlandırıyoruz” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLUNDA DEV ADIM IFC - Finansal Kurumlar Grubu Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye Bölge Başkanı Momina Aijazuddin, iklim finansmanına erişimin iyileştirilmesinin, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele etmesine ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmesine destek olmak için hayati öneme sahip olduğunu ifade etti. Aijazuddin; “Bu ilk mavi ihracın, yeşil tahvil ile birlikte, yeniliği teşvik etmeye, işletmelerin sürdürülebilir uygulamaları benimsemelerine destek olmaya ve diğer finansal kurumları da aynı yolu izlemeye teşvik edeceğini umuyoruz” şeklinde konuştu. EBRD'nin Finansal Kurumlar Yönetici Direktörü Francis Malige: “Türk finans sektörünün yeşil yatırımlara olan bağlılığını artırma çabalarını memnuniyetle gözlemliyoruz. QNB Türkiye, yeşil finansman alanında güçlü bir geçmişe sahip, güvenilir ortaklarımızdan. IFC ile iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz bu projenin Türkiye’nin yeşil dönüşümüne büyük katkı sağlayacağına olan güvenimiz tamdır” dedi.