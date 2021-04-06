QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25 Mart 2021 tarihinde kabul edildi. QUA Granite halka arz talep toplama 5-6 Nisan tarihinde gerçekleşti. QUA Granite halka arz hisse fiyatları ve borsa kodu nedir? Qua Granite ne zaman işlem görecek? İşte QUA Granite halka arz izahnamesi

QUA GRANİTE HALKA ARZ EDİLİYOR

Qua Granite payları 5 Nisan – 6 Nisan tarihlerinde talep topladıktan sonra Borsa’da Satış yöntemiyle halka arz olacak. Borsa’da birincil piyasa seans saatleri 10:30 – 13:00 olup, halka arz için emirlerin Salı günü saat 13:00’e kadar iletilmesi gerekmekte. 15.000.000 adet sermaye artırımı ve 9.000.000 adet de ortak satışı yöntemiyle olmak üzere toplamda 24.000.000 adet payın halka arz edileceği halka arzın büyüklüğü 395.040.000 TL olacak. Halka arz edilecek paylar ile şirketin halka açıklık oranı %20,00 olacaktır.

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QUA GRANİTE HİSSE FİYATI VE BORSA KODU NEDİR?

İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleşecek olan Halka arza katılmak için herhangi bir hisse senedi alımında olduğu gibi QUAGR.HE koduna 16,46 TL fiyatlı alış emri gönderilmesi yeterlidir. Halka arzın bitiş günü olan Salı saat 13:00’e kadar emrin girilmesi gerekmektedir.

Borsadan Satış yönteminde talepler herkese sırayla birer birer dağıtım yapılarak karşılanmaktadır. Böylece Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit pay dağıtımı yapılacaktır. Özetle ilk emir giren ile son emir giren arasında dağıtımda sadece 1 adet pay farkı oluşmaktadır. Borsa tarafından dağıtım işlemi Salı günü Pay Piyasası seans kapanışını takiben otomatik olarak yapılmakta ve gerçekleşen pay adetleri yatırımcıların hesaplarına yansıtılmaktadır.

Yatırımcılar kullandıkları mobil uygulamalardan, aracı kurumların online şubelerinden ve müşteri temsilcileri aracılığıyla alış emirleri QUAGR.HE payına gönderebilecekler.

Talep toplama yöntemindeki gibi talep formu imzalanması gibi operasyonel yükler bu halka arz yapısında yoktur.