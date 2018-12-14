Beşiktaş bir puan alsa, gruptan çıkacaktı…



İsveç takımı Malmö, üst düzey top oynayan bir takım değil. Kolay bir rakipti aslında Beşiktaş için…



Ne var ki, 66.dakika bütün senaryoyu değiştirmeye yetti. Quaresma, hiçbir neden yokken, anlamsız, gereksiz bir faul yaptı. Büyük bir sorumsuzluk örneğiydi yaptığı hareket. Aslında kırmızı kartı isteyerek aldı. Beşiktaş’a ihanet etti demek ağır gibi gelebilir. Ancak, bu hareketi amatör bir futbolcu bile yapmaz. Takımı 10 kişi bıraktı. Avrupa macerasını noktaladı.

Quaresma’nın psikolojik ve maddi olarak verdiği zarar çok büyük gerçekten. Bunu başka türlü anlamak mümkün değil...



Quaresma bundan sonra gidecek takım bulmalı. Taraftar, yönetici ve teknik kadronun bu hareketi affetmesi mümkün değil…

Her şey iyi gidiyordu aslında. Maça hızlı başlayan Siyah-Beyazlılar üst üste direkten dönen toplarla umutlanmıştı. Karşılaşmanın üstünlüğünü ele geçirmişler, sayısız paslarla rakibin başını döndürüyorlardı…



İsveç ekibi, ceza sahasını bir duvar gibi örmüştü. Beşiktaş’a pozisyon vermemek için alan savunmasını çok iyi yaptılar. Maçın başında direklerden dönen toplar dışında fırsat tanımadılar…



Taktiklerini çok iyi uyguladılar. İlk yarıyı gol yemeden atlatmak istiyorlardı. Bunu da gerçekleştirdiler…



10 KİŞİYLE İYİ DİRENDİLER



İkinci yarı Malmö’nün golü oyunun tüm seyrini değiştirdi…



Beşiktaş’lı oyuncular yenilginin paniğini yaşadılar. Ardından gelen kırmızı kart oyun planını değiştirdi. Malmö, galibiyetin verdiği avantajı iyi kullandı. Tempoyu düşürdüler. Oyunun kontrolünü ele geçirdiler…



Şenol Güneş yaptığı hamlelerle oyunu çevirmeye çalıştı. Doğru değişikliklerdi. Larin’in yakaladığı pozisyonlar vardı.



Beceriksizlik golü getirmedi…



Siyah-Beyazlı oyuncular 10 kişi kalmalarına rağmen, son dakikaya kadar direndiler, golü kovaladılar…



Futbol da değişmeyen bir kural vardır, atamayana atarlar…



Beşiktaş’ın iyi niyetli mücadelesi bir gerçek… Ancak, duran toplar her zaman tehlikeli oluyor. Malmö kullandığı tüm korner atışlarında topa müdahale eden taraf oldu…



Beşiktaş’ın stoperleri bu konuda daha dikkatli olmalı…

Oğuzhan’ın oyuna katkısı hiç yoktu. Zaten Şenol Güneş oyundan çıkardı. Gökhan Töre, bu tür yüksek aksiyonlu bir maçı kaldıracak formda değil. Hamle oyuncusu olarak girdi. Hiçbir varlık gösteremedi…Gruptan çıkmaması sürpriz olarak yorumlanan Beşiktaş bu sürprizi gerçekleştirdi. Malmö gibi vasat bir takımı yenememek gerçekten üzücüydü…İyi başlayan gece çok kötü bitti ne yazık ki…

Beşiktaş, bu sonuçtan sonra devre arasında bambaşka bir oyuncu grubu ile yola devam edecek anlaşılan. Süper Lig dışında başka bir hedef kalmadı. Elde ki, isteksiz, gönülsüz, sorunlu oyuncular gönderilerek en azında mali duruma bir çözüm bulunabilir…



Üstelik, genç oyuncular geliyor. Dün akşam Dorukhan bu kez sağ bek oynadı. Sahanın en iyilerinden birisiydi…



TRABZON MAÇI ÇOK ZOR GEÇECEK



Avrupa defterini kapatan Beşiktaş’ı bu hafta önemli bir karşılaşma bekliyor. Trabzonspor’la oynayacakları maç ligdeki durumlarını önemli ölçüde belirleyecek. Malmö maçının unutmak zorundalar. Sonucu ağır da olsa yapılacak bir şey yok…

Zor bir karşılaşma geçecek Siyah-Beyazlılar adına. Fiziksel ve zihinsel olarak yorgun bir Beşiktaş olacak sahada. Üstelik prestij kaybı söz konusu…



İkinci yarı ayakta kalanın kazanacağı bir maç izleyeceğiz…

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ