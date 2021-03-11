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İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından bu yıl, 11 Nisan'da düzenlenecek olan törenle 74'üncü kez dağıtılacak olan BAFTA Ödülleri'nde TRT ortak yapımı 'Quo Vadis Aida? 'Yabancı Dilde En İyi Film', yönetmeni Jasmila Zbanic ise 'En İyi Yönetmen' dalında aday gösterildi.

'Quo Vadis Aida?', aynı zamanda bu yıl 93'üncü kez düzenlenecek Oscar Ödülleri'nde de "En İyi Yabancı Film" kategorisinde kısa listede yer alıyor.

Oscar Ödülleri için kesin aday listeleri 15 Mart'ta açıklanacak. Ayrıca bu yıl Oscar Ödülleri 25 Nisan'da sahiplerini bulacak.