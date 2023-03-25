R ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce

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R harfi, Türkçede birçok kelimenin başında, ortasında ve sonunda bulunabilmektedir. Peki, r ile başlayan kelimeler nelerdir? R ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte, tüm detaylar…

R Harfi İle Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinde p harfinden sonra, t harfinden ise önce gelen r harfi; birçok kelimede ilk harf olarak kendine yer bulmaktadır. Üç harfin yan yana getirilmesiyle oluşturulmuş “raf” ve “rey” gibi kelimelerden, “ruhsuzlaştırmak” gibi on beş harfli kelimelere kadar yaklaşık 800 kelimenin ilk harfinde r harfine rastlamak mümkündür.

R İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türkçede, r harfi ile başlayan ve 4 harften meydana gelen kelimelerin sayısı 53’tür. Aşağıda vermiş olduğumuz listede tüm bu kelimeleri inceleyebilirsiniz:

raca, raci, raht, rakı, raks, rami, ramp, rant, rast, raşe, raşi, rate, razı, reel, reha, reis, reji, remi, renk, repo, rest, reva, revü, reye, reze, rıza, rica, rika, rina, ring, rint, risk, riya, rize, roba, roda, roka, rota, roza, roze, röle, ruam, ruba, ruhi, rulo, rumi, rupi, rücu, rüku, rüşt, rüya, riga, roma.

R İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

R harfi ile başlayan ve sayıları 800’ü bulan kelime ve terimlerden 100 kadarı, 5 harften meydana gelmektedir. Bu kelimeler arasında öne çıkan sözcükler ise şu şekildedir:

racon, radar, radde, rahat, rahim, rahip, rahle, rakam, raket, rakım, rakik, rakip, rakor, rakun, ralli, ramak, rampa, ranza, rapor, ratıp, raunt, rayiç, reaya, recep, recim, reçel, redif, refah, refik, refüj, rehin, rejim, rekat, rende, resen, resif, resim, resmi, resul, reşit, revaç, revak, revan, revir, rijit, rimel, ringa, ritim, riyal, robot, rodeo, roket, rolcü, roman, romen, rosto, rotil, rotor, rozet, röfle, rögar, rötar, rötuş, ruble, rufai, rugan, ruhen, rumuz, runik, rusça, rutin, rütbe.

R İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Türkçede ilk harf olarak r harfinin kullanıldığı ve 6 harften meydana gelen kelimelerin sayısı 98’dir.

rabıta, radika, radyan, radyum, rafızi, rafine, rağbet, rağmen, rahibe, rahman, rahmet, rahvan, rakıcı, rakibe, rakkas, rantçı, rapten, rastık, rasyon, rating, ravent, rayiha, razakı, razmol, rebabi, reçete, reçina, reçine, redoks, refika, reform, reglan, rehber, rehine, reiber, reklam, rektör, rektum, renkçi, renkli, renyum, reomür, reosta, replik, repocu, resmen, ressam, retina, revani, revize, revnak, reyhan, rezede, rezene, rezerv, rıhdan, rıhtım, riayet, ricacı, rikkat, rintçe, risale, riskli, ritmik, ritüel, riyala, riyazi, rizeli, riziko, robalı, rodyum, rokfor, rokoko, romalı, romans, rozbif, rölans, rölöve, rölyef, römork, rövanş, ruhani, ruhban, ruhsal, ruhsat, ruhsuz, rujsuz, rulman, rumluk, rusluk, rustai, rustik, rüçhan, rüfeka, rüşeym, rüşvet, rüzgar, roseau.

R İle Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizcede 15 bine yakın kelimenin r harfi ile başladığı bilinmektedir. Bu kelimeler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Role: Rol

Red: Kırmızı

Rose: Gül

Road: Yol

River: Nehir

Replica: Kopya

Republic: Cumhuriyet

Real: Gerçek

Rain: Yağmur

Race: Yarış

Racism: Irkıçılık

Rank: Rütbe

Rare: Nadir