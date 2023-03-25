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Haberler Gündem R İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce R İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
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R ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce

Telaffuz esnasında ses yoluna uygun bir şekilde çıkarılabilmesi sebebiyle, süreksiz ünsüzlerden biri olarak tarif edilen r harfi; Türk alfabesinin yirmi birinci harfidir. Tonlama açısından incelendiğinde, birçok batı dilinin aksine daha sert bir tonda seslendirilen r harfi, diş ünsüzleri arasında yer almaktadır. Peki, r harfi ile başlayan kelimeler hangileridir? R ile başlayan Türkçe kelimeler nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

R İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce R İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
HABERTURK.COM

R harfi, Türkçede birçok kelimenin başında, ortasında ve sonunda bulunabilmektedir. Peki, r ile başlayan kelimeler nelerdir? R ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte, tüm detaylar…

R Harfi İle Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinde p harfinden sonra, t harfinden ise önce gelen r harfi; birçok kelimede ilk harf olarak kendine yer bulmaktadır. Üç harfin yan yana getirilmesiyle oluşturulmuş “raf” ve “rey” gibi kelimelerden, “ruhsuzlaştırmak” gibi on beş harfli kelimelere kadar yaklaşık 800 kelimenin ilk harfinde r harfine rastlamak mümkündür.

R İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türkçede, r harfi ile başlayan ve 4 harften meydana gelen kelimelerin sayısı 53’tür. Aşağıda vermiş olduğumuz listede tüm bu kelimeleri inceleyebilirsiniz:

  • raca, raci, raht, rakı, raks, rami, ramp, rant, rast, raşe, raşi, rate, razı, reel, reha, reis, reji, remi, renk, repo, rest, reva, revü, reye, reze, rıza, rica, rika, rina, ring, rint, risk, riya, rize, roba, roda, roka, rota, roza, roze, röle, ruam, ruba, ruhi, rulo, rumi, rupi, rücu, rüku, rüşt, rüya, riga, roma.

R İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

R harfi ile başlayan ve sayıları 800’ü bulan kelime ve terimlerden 100 kadarı, 5 harften meydana gelmektedir. Bu kelimeler arasında öne çıkan sözcükler ise şu şekildedir:

  • racon, radar, radde, rahat, rahim, rahip, rahle, rakam, raket, rakım, rakik, rakip, rakor, rakun, ralli, ramak, rampa, ranza, rapor, ratıp, raunt, rayiç, reaya, recep, recim, reçel, redif, refah, refik, refüj, rehin, rejim, rekat, rende, resen, resif, resim, resmi, resul, reşit, revaç, revak, revan, revir, rijit, rimel, ringa, ritim, riyal, robot, rodeo, roket, rolcü, roman, romen, rosto, rotil, rotor, rozet, röfle, rögar, rötar, rötuş, ruble, rufai, rugan, ruhen, rumuz, runik, rusça, rutin, rütbe.

R İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Türkçede ilk harf olarak r harfinin kullanıldığı ve 6 harften meydana gelen kelimelerin sayısı 98’dir.

  • rabıta, radika, radyan, radyum, rafızi, rafine, rağbet, rağmen, rahibe, rahman, rahmet, rahvan, rakıcı, rakibe, rakkas, rantçı, rapten, rastık, rasyon, rating, ravent, rayiha, razakı, razmol, rebabi, reçete, reçina, reçine, redoks, refika, reform, reglan, rehber, rehine, reiber, reklam, rektör, rektum, renkçi, renkli, renyum, reomür, reosta, replik, repocu, resmen, ressam, retina, revani, revize, revnak, reyhan, rezede, rezene, rezerv, rıhdan, rıhtım, riayet, ricacı, rikkat, rintçe, risale, riskli, ritmik, ritüel, riyala, riyazi, rizeli, riziko, robalı, rodyum, rokfor, rokoko, romalı, romans, rozbif, rölans, rölöve, rölyef, römork, rövanş, ruhani, ruhban, ruhsal, ruhsat, ruhsuz, rujsuz, rulman, rumluk, rusluk, rustai, rustik, rüçhan, rüfeka, rüşeym, rüşvet, rüzgar, roseau.

R İle Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizcede 15 bine yakın kelimenin r harfi ile başladığı bilinmektedir. Bu kelimeler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

  • Role: Rol
  • Red: Kırmızı
  • Rose: Gül
  • Road: Yol
  • River: Nehir
  • Replica: Kopya
  • Republic: Cumhuriyet
  • Real: Gerçek
  • Rain: Yağmur
  • Race: Yarış
  • Racism: Irkıçılık
  • Rank: Rütbe
  • Rare: Nadir
Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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