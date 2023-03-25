P ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim P İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce P İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
ABONE OL

P ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce

Sert ve süreksiz ünsüz harfler arasında yer alan p hafi; Türk alfabesinin yirminci harfidir. Aynı zamanda alfabedeki 20 sessiz harften de bir tanesi olan ve çıkış yeri olarak değerlendirildiğinde dudak ünsüzleri ailesine mensup olduğu görülen p harfi, orta düşük derecede kullanılan harfler arasında yer alır. Peki, p harfi ile başlayan kelimeler nelerdir? P ile başlayan Türkçe kelimeler hangileridir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

P İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce P İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
HABERTURK.COM

1928 yılında gerçekleştirilen Harf Devrimi neticesinde, Latin alfabesinden alınarak Türk alfabesine giren p ile başlayan kelimeler hangileridir? P ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler nelerdir? İşte, tüm detaylar…

P İle Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinde ö harfinden sonra, r harfinden ise önce gelen p harfi; birçok kelimenin bünyesinde ön, iç ve son ses olarak görev yapabilmektedir. Üç harfin yan yana getirilmesiyle oluşturulmuş “pak” ve “pis” sözcüklerinden, 15 harften meydana gelen “parlaklaştırmak” fiiline kadar yaklaşık 2000 kadar kelime p harfi ile başlamaktadır.

P İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türkçede p harfi ile başlayan ve toplam sayısı 2000’i bulan bu kelimeler arasından 62 adedi 4 harften meydana gelmektedir. Aşağıda vermiş olduğumuz listede bu kelimelerin tümünü görebilirsiniz:

  • paça, paha, pakt, pala, palu, pano, papa, para, pare, park, pars, paso, paşa, pata, pati, paye, pazı, peçe, peki, pena, peni, pens, pepe, peri, pert, peru, peso, pest, peyk, pışt, pide, pike, piko, pili, pipo, pire, pisi, pist, pişi, pişt, plaj, plak, plan, polo, popo, posa, post, poşu, pota, pres, prim, priz, puan, puhu, puma, punç, punt, pupa, puro, pusu, püre, prag.

P Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Türkçede p harfi ile başlayan ve 5 harften meydana gelen kelimelerin sayısı 150 civarındadır. Bu kelimeler arasından önce çıkanlar ise şu şekildedir:

  • pabuç, paçal, paçoz, palaz, palet, palto, pampa, pamuk, panda, panel, panik, paraf, parça, parka, parke, paraf, parça, parka, parke, payet, paylı, pazar, pazen, pelin, pelit, pelte, pelüş, pembe, pençe, pense, penye, perde, pıhtı, pınar, pırtı, pısma, pigme, piliç, pilli, pilot, pişim, pişme, pişti, piton, plato, plaza, polen, polip, polis, posta, poşet, proje, prova, pruva, pudra, pufla, pulcu, pullu, puset, puslu, pusma, pürüz, püsür, pütür, paris, pekin.

P İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

İlk harfi p olan ve 6 harfin yan yana gelmesiyle türetilmiş olan kelimelerin sayısı 200’den fazladır. Şimdi gelin, bu kelimelerden bazılarını birlikte inceleyelim:

  • paçacı, paçalı, pahacı, pahalı, paklık, panjur, panter, panzer, papara, paralı, pardon, parfüm, parmak, parodi, parola, pastel, pastil, patika, patlak, paydaş, paydos, paytak, peçeli, peçete, peltek, pencik, pendik, pergel, perhiz, perili, peşrev, petrol, peydah, peynir, peyzaj, pırasa, pırlak, pideci, pideli, pijama, piknik, pideci, pideli, pijama, piknik, pişkin, pişman, pişmek, piştov, piyade, piyale, piyano, piyasa, piyade, piyale, piyano, piyasa, portre, posalı, postal, poster, postiş, postlu, poyraz, pozsuz, promil, proses, protez, proton, psikoz, psişik, puanlı, puding, pulsuz, pusmak, pusucu, pusula, pürmüz, pürtük, püskül.

P İle Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizcede 20 binin üzerine p harfi ile başlayan kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerden birkaçı, Türkçe anlamları ile birlikte şu şekildedir:

  • Push: İtmek
  • Pragmatic: Faydacı
  • Pumpkin: Kabak
  • Pure: Saf, doğal
  • Protect: Korumak
  • Plume: Tüy
  • Pink: Pembe
  • Pencil: Kalem
  • Perfect: Mükemmel
  • Pour: Dökmek
  • Proper: Uygun
Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

R İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce R İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
GÜNDEM R ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce
İstanbul'da 5 katlı apartmanda korkunç yangın: Alevler can aldı! - Son dakika haberleri
GÜNDEM İstanbul'da korkunç yangın! Alevler can aldı!
ÖĞRETMEN ATAMA kontenjanları 2023 | Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 45 bin öğretmen atama takvimi açıklandı!
GÜNDEM Öğretmen atama kontenjanları 2023 açıklandı!
İftar sonrası tüketebileceğiniz hem lezzetli hem düşük kalorili sütlü tatlılar
GÜNDEM İftar sofraları için düşük kalorili sütlü tatlılar
Son dakika haberleri: Zonguldak'ta tanımadığı Gamze'ye yumrukla saldırmıştı! İşte istenen ceza!
GÜNDEM Tanımadığı Gamze'ye yumrukla saldırmıştı! İşte ...
Son dakika: Veri madenciliği yapıp, izini belli etmeyen yaman hırsız: Chat-GPT
GÜNDEM Veri madenciliği yapıp, izini belli etmeyen Chat-GPT
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı adaylığında hangi aday, kaç imza topladı?
GÜNDEM Hangi aday, kaç imza topladı?
Okullarda ara tatil ne zaman olacak? 2023 MEB takvimi ile okullarda ara tatil tarihi belli oldu! Ara tatil ne zaman başlıyor ve kaç gün?
GÜNDEM Okullarda ara tatil tarihleri!
Son dakika: Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan "ayrımcılık" kararı! "Erkek olma" şartına itiraz
GÜNDEM "Erkek olma" şartına itiraz! KDK'dan "ayrımcılık" ...
Depremden etkilenen Elazığ'da itfaiyecilerin buruk sahuru
GÜNDEM İtfaiye erlerinin buruk sahuru

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.