Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan çifti barıştı
Geçtiğimiz hafta ayrıldıkları öğrenilen Rabia Soytürk ve mimar sevgilisi Samet Vuruşan, aralarındaki buzları eritti ve barıştı
Ünlü oyuncu Rabia Soytürk ve sevgilisi, mimar ve iç tasarım markası sahibi Samet Vuruşan’ın bir süredir devam eden ilişkileri gündemdeydi.
Hatta çiftin evlilik hazırlığında oldukları biliniyordu.
Ancak, geçtiğimiz haftalarda ikili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakmış ve ayrıldıkları ortaya çıkmıştı.
Ayrılıkları uzun sürmedi. Bir hafta sonra yeniden birbirlerini takip etmeye başlayan çift, ilişkilerine kaldıkları yerden devam etti.
Son olarak, Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan, sosyal medya hesaplarından birlikte tatil fotoğrafları paylaşarak barışmalarını resmen duyurdu. Çiftin, Bodrum’da keyifli bir tatil yaptığı görüldü.
Fotoğraflar: Instagram