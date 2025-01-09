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        Haberler Objektife Takılanlar Rabia Tunçbilek: En sevdiğim dizi Paris'te çekilmiş - Magazin haberleri

        Rabia Tunçbilek: En sevdiğim dizi Paris'te çekilmiş

        Paris'te bir konser vereceğini söyleyen Rabia Tunçbilek, "En sevdiğim diziler Paris'te çekilmiş. 'Emily in Paris' dizisini çok seviyorum ve oradaki her yeri gezmeye çalışıyorum. Paris benim için hep özel bir yer olacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 09:33 Güncelleme: 09.01.2025 - 09:33
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        "En sevdiğim dizi Paris'te çekilmiş"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Rabia Tunçbilek, Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Saçlarını düzleştirdiği görülen şarkıcı, değişimiyle ilgili "İlk şarkımdan bu yana kendimi düz saçlı görmemiştim. Bu saçımı çok sevdim. Saçımda boya yok ama düzleştirince uçları kırık gibi duruyor. Kablosuz bir düzleştirici aldım, kullanmaya alışıyorum. 2025 yılına girdik, ben de yeni yıla uyum sağlamak için bir değişiklik istedim" dedi.

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        "SEVENLERİM İÇİN BU YOLU GİTMEYE DEĞER"

        Yeni yılı sahnede karşılayan Tunçbilek, "Batum'da sahnedeydik. 2025'i en sevdiğim şeyle, işimle karşıladım. Yurt dışı konserlerimiz devam ediyor. Önümüzde uzun bir yolculuk var; Avustralya’da bir konserim olacak. Sevenlerim için bu yolu gitmeye değer" ifadelerini kullandı.

        Yeni projelerinden de bahseden Rabia Tunçbilek, "Birkaç düet sonrası şimdi solo bir proje ile geliyorum. Aylardır bahsettiğim ama ismini açıklamadığım şarkım sonunda çıkacak. Yeni bir kariyer, yeni bir plan, yeni bir imaj. Çok heyecanlıyım" dedi.

        "EN SEVDİĞİM DİZİ PARİS'TE ÇEKİLMİŞ"

        Paris'te de bir konser vereceğini dile getiren Tunçbilek; "En sevdiğim diziler Paris'te çekilmiş. ‘Emily in Paris’ dizisini çok seviyorum ve oradaki her yeri gezmeye çalışıyorum. Paris benim için hep özel bir yer olacak" ifadelerini kullandı.

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