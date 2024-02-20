Rachmaninov’un Kraliçesi Valentina Lisitsa İstanbul'a geliyor

Videoları 200 milyondan fazla izlenmeye ulaşan, internette en çok izlenen klasik müzisyenlerden biri olan Valentina Lisitsa, 24 Şubat’ta İstanbul’da sevenleriyle buluşacak.

Performansını desteklemek için dijital yenilikleri kullanan Lisitsa ‘Göz kamaştırıcı” olarak nitelendirilen çok yönlü çalışı ve Bach'tan Mozart'a, Şostakoviç'ten Bernstein'a kadar uzanan geniş repertuvarı ile dinleyicilerine müzik ziyafeti yaşatacak.

Persiana Media Group ve Art Symphony organizasyonuyla düzenlenen konser İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Tek başına orkestra repertuvarı 40'tan fazla konçerto içeren, Rachmaninov ve Beethoven'ın müziklerine olan özel ilgisi ile ‘Rachmaninov’un Kraliçesi’ olarak anılan dünyaca ünlü yıldız, müzikseverlere unutulmaz bir solo performans sergileyecek.