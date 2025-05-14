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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rafa Silva rekora koşuyor - Beşiktaş Haberleri

        Rafa Silva rekora koşuyor

        Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, ilk sezonunda siyah-beyazlıların tarihine geçmek üzere...

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        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 10:32 Güncelleme: 14.05.2025 - 10:32
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        Siyah-beyazlıların hücumdaki en önemli kozu olan Rafa Silva, bu sezon resmi maçlarda 17 gol atarken 13 de asist yaptı.

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        Yıldız futbolcu, böylece toplamda 30 gol katkısı verirken Beşiktaş tarihinin de bir sezonda skora en çok etki eden 4. yabancı futbolcusu oldu.

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        Listede 2015-16 sezonunda forma giyen Mario Gomez 41 maçta 34 gol katkısı ile zirvede yer alırken 2014-15'te forma giyen Demba Ba ise 44 maçta aynı gol katkısı ile 2. sırada yer aldı.

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        2008-2009 sezonunda 44 maçta 32 gol katkısı veren Bobo 3. sırada yer alırken bu isimleri Rafa Silva takip ediyor.

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        Rafa Silva, kalan 3 maçta 5 skor katkısı vermesi halinde listeye zirveye yerleşebilir.

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        Rafa Silva, son Adana Demirspor maçında 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

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