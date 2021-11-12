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Rafadan Tayfa 13 Kasım’da Trump Sahne’de 

TRT Çocuk kanalında yayınlanan Rafadan Tayfa çizgi filminden uyarlanan "Rafadan Tayfa-Türkiye'dir Burası Müzikali" 13 Kasım Cumartesi günü saat 13.00 ve saat 15:00’te Trump Sahne’de çocuklarla buluşuyor.

Rafadan Tayfa 13 Kasım’da Trump Sahne’de 

Rafadan Tayfa kahramanlarıyla Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleri, gelenekleri ve değerlerinin anlatılacağı müzikalde çocuklar, Türkiye’nin dört bir yanını Rafadan Tayfa ile keşfedecek. Bu yıl Basri Amca ve Hale’nin de katıldığı müzikalde çocuklar ülkemizi yeniden keşfedecek.

‘Türkiye'dir Burası Müzikali’ eşsiz dansları, görsel şölenleri, güçlü sahne prodüksiyonu ve sahnede canlı olarak göreceğiniz Rafadan Tayfa üyeleri ile çocukları bekliyor. Müzikalin çocuklara bir de sürprizi var! Türkiye’de ilk kez müzikalden hemen önce oynanacak olan interaktif dijital oyunlar, çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatacak.

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