Rafet El Roman ve kızları Gümüşlük'te görüntülendi

Başarılı şarkıcı Rafet El Roman önceki gün Gümüşlük'deki bir otelde kızları Su El Roman ve Şevval Leyla El Roman ile birlikte bir otelin havuzunda görüntülendi. Daha sonra gazetecileri fark eden El Roman ailesinin kızları saklanmaya çalışırken, şarkıcı ise tam aksine havuza girdi