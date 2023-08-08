Rafineriler en az 1 gram altın üretebilecek Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre, rafineriler artık en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek.

Anadolu Ajansı Giriş: 08.08.2023 - 05:41 Güncelleme: 08.08.2023 - 05:41 facebook

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