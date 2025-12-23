Habertürk
        Rafinha futbolu bıraktı - Futbol Haberleri

        Rafinha futbolu bıraktı

        Barcelona, Inter ve Paris Saint-Germain gibi önemli takımlarda forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Rafinha, futbolu bıraktığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 18:32 Güncelleme: 23.12.2025 - 18:32
        Rafinha futbolu bıraktı!
        Avrupa'nın önemli takımlarında top koşturan tecrübeli futbolcu Rafinha, son yıllarda geçirdiği sakatlıklardan dolayı kariyerini noktaladı.

        Yıldız oyuncu, 32 yaşında futbolu bıraktığını duyurdu.

        2017 yılında menüsküs sakatlığı, 2018'de çapraz bağ yırtığı, 2021'de diz sakatlığı yaşayan Rafinha, dizindeki problemin kronikleşmesi sonucu futbol kariyerini sonlandırma kararı aldı.

        KARİYER

        Futbola Barcelona altyapısında başlayan Rafinha, Inter'de kiralık olarak forma giydi. Yıldız on numara, Paris Saint Germain'de de top koşturdu.

        Son olarak Katar Ligi ekibi Al-Arabi'de forma giyen Rafinha, 2023/24 sezonunda düzenli forma giydi. O sezon 22 maça çıkan Brezilyalı, 7 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

