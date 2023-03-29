Mitoloji ile az çok alakası olan ya da Thor filmini izleyenler bilir ki Ragnarok insanlığın yaşayacağı son savaştır. Bir nevi kıyamettir. Bunun en büyük sebebi olarak ise dizi iklim değişikliğini gösteriyor. Çünkü artık yaşanacak bir atmosfer kalmayacak. Temel ihtiyaçlarımızı sağlayacağımız kaynaklar hazine değerinde olacak. Bu dizide bunun ile mücadele konu ediliyor.