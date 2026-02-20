Rahim naklinde "Özkan tekniği" dünyaya yayılıyor

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversitenin hem organ nakli hem de birçok hastalığın tedavisi açısından referans hastane olduğunu söyledi.

Üniversitelerin eğitim vermek ve bilimsel çalışma yapmak üzere iki önemli görevinin olduğunu anımsatan Özkan, bu bağlamda birçok konuda araştırma yaptıklarını ifade etti.

"YAPAY ORGAN ÜZERİNE CİDDİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

Yapay organ ve kanser tedavisine ilişkin de çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Özkan, "Dünyada organ naklinin en büyük handikabı, kullandığımız ilaçların kanser veya başka enfeksiyonlar ortaya çıkarması. Şu anda onlara yönelik çalışılıyor. Bizim de yine yapay organ ve organ nakli üzerine ciddi çalışmalarımız var" dedi.

Organ Nakli Merkezi'nde geçen yıl 1722 hastaya yatarak, 18 bin 81 hastaya ayakta tedavi hizmeti sunduklarını aktaran Özkan, geçen yıl 203'ü böbrek, 35'i karaciğer 13'ü de kalp olmak üzere 251 organ nakli yaptıklarını bildirdi.

Üniversite bünyesinde iki hastaya başarılı şekilde rahim nakli gerçekleştirdiklerini anımsatan Özkan, şunları kaydetti: "Her ikisinin de çocukları oldu. Bebekleriyle çok mutlu yaşıyorlar. Ben bu işe başlamadan bu kadar rahim nakli ihtiyacı olan kadından haberim yoktu. Biz sadece bir hasta grubuna odaklanmışız ama bize gelen mailler, istekler o kadar çoktu ki. Hakikaten çok ihtiyaç olduğunu gördük. Rahim naklinde yanlış bir anlaşılma var. Kesinlikle kendi yumurtası olan kadınlara rahim nakli yapılıyor. Yumurta ve yumurtalık nakli yapılmıyor. Kendi bebeğini taşıyamayacak durumdaki hastaların taşıyabilmesi adına rahim naklediliyor. Kesinlikle başkasının çocuğunu taşımıyor, kendi çocuğunu taşıyor. 2011'de rahim nakli ameliyatını yapmıştık. Çok ciddi ilgi oldu, özellikle önce ABD'den sonra İsveç'ten. En çok bu işle ilgilenen ekip İsveç'ten. Önce İsveç ekibi buraya geldi. Ekibe yardımcı olduk. Daha sonra ABD, Almanya birçok ekibe başarılı şekilde rahim naklini tanıttık."