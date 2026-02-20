Canlı
        Haberler Sağlık Rahim naklinde "Özkan tekniği" dünyaya yayılıyor | Sağlık Haberleri

        Rahim naklinde "Özkan tekniği" dünyaya yayılıyor

        Akdeniz Üniversitesinde dünyanın ilk kadavradan rahim naklini, Türkiye'de ise ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Prof. Dr. Ömer Özkan çifti, başarısını yurt dışında bu alanda çalışan ekiplere tanıtıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 10:06 Güncelleme: 20.02.2026 - 10:07
        Rahim naklinde "Özkan tekniği" dünyaya yayılıyor
        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversitenin hem organ nakli hem de birçok hastalığın tedavisi açısından referans hastane olduğunu söyledi.

        Üniversitelerin eğitim vermek ve bilimsel çalışma yapmak üzere iki önemli görevinin olduğunu anımsatan Özkan, bu bağlamda birçok konuda araştırma yaptıklarını ifade etti.

        "YAPAY ORGAN ÜZERİNE CİDDİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

        Yapay organ ve kanser tedavisine ilişkin de çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Özkan, "Dünyada organ naklinin en büyük handikabı, kullandığımız ilaçların kanser veya başka enfeksiyonlar ortaya çıkarması. Şu anda onlara yönelik çalışılıyor. Bizim de yine yapay organ ve organ nakli üzerine ciddi çalışmalarımız var" dedi.

        Organ Nakli Merkezi'nde geçen yıl 1722 hastaya yatarak, 18 bin 81 hastaya ayakta tedavi hizmeti sunduklarını aktaran Özkan, geçen yıl 203'ü böbrek, 35'i karaciğer 13'ü de kalp olmak üzere 251 organ nakli yaptıklarını bildirdi.

        Üniversite bünyesinde iki hastaya başarılı şekilde rahim nakli gerçekleştirdiklerini anımsatan Özkan, şunları kaydetti: "Her ikisinin de çocukları oldu. Bebekleriyle çok mutlu yaşıyorlar. Ben bu işe başlamadan bu kadar rahim nakli ihtiyacı olan kadından haberim yoktu. Biz sadece bir hasta grubuna odaklanmışız ama bize gelen mailler, istekler o kadar çoktu ki. Hakikaten çok ihtiyaç olduğunu gördük. Rahim naklinde yanlış bir anlaşılma var. Kesinlikle kendi yumurtası olan kadınlara rahim nakli yapılıyor. Yumurta ve yumurtalık nakli yapılmıyor. Kendi bebeğini taşıyamayacak durumdaki hastaların taşıyabilmesi adına rahim naklediliyor. Kesinlikle başkasının çocuğunu taşımıyor, kendi çocuğunu taşıyor. 2011'de rahim nakli ameliyatını yapmıştık. Çok ciddi ilgi oldu, özellikle önce ABD'den sonra İsveç'ten. En çok bu işle ilgilenen ekip İsveç'ten. Önce İsveç ekibi buraya geldi. Ekibe yardımcı olduk. Daha sonra ABD, Almanya birçok ekibe başarılı şekilde rahim naklini tanıttık."

        "YURT DIŞINDAN RAHİM NAKLİ YAPTIRMAK İSTEYEN BİRÇOK HASTA VAR"

        Prof. Dr. Özkan, geçen yıl Antalya'da Rahim Nakli Kongresi'nin yapıldığını hatırlatarak, bu nakli yapan ekiplerin birçok ülkeden kongreye geldiğini ve bilgi paylaşımında bulunduklarını dile getirdi.

        Şu an yurt dışından birkaç ekibe liderlik yaptıklarını aktaran Özkan, şöyle devam etti: "Umuyorum onlarla programı beraber oluşturacağız. Kendi ülkelerinde onlara Ömer hoca ile liderlik yapacağız. Şu anda bütün dünyada biliniyor ki rahim nakli artık güvenli bir ameliyat ve bu nakille kadınlar sadece taşıyamadığı bebeklerini taşıyacak. Hala birçok hasta bize başvuruyor. Kadavradan ya da canlıdan her ikisi de yapılabilir. Yapmayı planlıyoruz. Dünyada da çeşitleniyor. Yurt dışından bize rahim nakli yaptırmak isteyen birçok hasta var. Onun bazı prensipleri var. O prensipler ışığında yapılabiliyor. Kadavra olduğu zaman önce Türk vatandaşlarına yapıyoruz. Şu anda kadavradan devam etmeyi planlıyoruz."

        Özkan, ayrıca üniversitenin aldığı Akciğer Nakli Ruhsatı ile hastanede yapılamayan nakil kalmadığını belirterek, Türkiye'nin akciğer nakli yapabilen 3'üncü, dünyada bu kadar çeşitli naklin yapıldığı tek merkez olduklarını sözlerine ekledi.

