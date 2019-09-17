Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Rahmanlar Barajı'nda 3 milyon 250 bin metreküplük dolgu yapıldığını bildirdi.

Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın gövde kaplamasına 2020'de başlanacağı aktaran Pakdemirli, aynı yıl barajda su tutmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Pakdemirli, Rahmanlar Barajı'nın hem İzmir'in Ödemiş ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayacağına hem de Küçük Menderes Ovası'nda tarım arazilerine su temin edeceğine dikkati çekerek, "Gövde dolgusu tamamlanan barajın genel anlamda fiziki gerçekleşmesi yüzde 80 seviyesine ulaştı." bilgisini paylaştı.

'9 MİLYON 360 BİN METREKÜP İÇME SUYU'

Barajın tamamlanmasıyla Ödemiş'e her yıl yaklaşık 9 milyon 360 bin metreküp içme suyu sağlanacağını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu barajla ayrıca Küçük Menderes Ovası'nda 14 bin 340 dekar verimli tarım arazisine su temin edeceğiz. Tarım arazilerinin modern sulama sistemleriyle suyla buluşmasıyla Ödemişli çiftçilerin kazançlarında önemli artışlar olacak. Bölgede ürün çeşitliliğinin ve verimin artmasıyla sulama maliyetleri de düşecek. Bu sayede bölge üreticisi her yıl ortalama 13 milyon 495 bin lira daha fazla kazanç elde edecek."