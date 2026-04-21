        Rahmi M. Koç Müzesi'nde 23 Nisan neşesi

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Rahmi M. Koç Müzesi'nde birbirinden eğlenceli ve renkli etkinliklerle kutlanacak...

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 00:01 Güncelleme:
        Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi’nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenlik gibi kutlanacak. Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda müzede geleneksel hale gelen ‘Otomobil Boyama’ etkinliğinin yanı sıra hazırlanan yeni etkinlikler çocukların 23 Nisan coşkusuna eşlik edecek.

        Kontenjanlarla sınırlı olan etkinliklere katılım için ziyaretçilerin müze gişesinden bilet alırken kayıt yaptırmaları yeterli olacak. Rahmi M. Koç Müzesi’nde 23 Nisan’ı şenliğe çevirecek olan etkinlikler listesi ise şöyle:

        REKLAM

        Vosvos’u özgürce boyayacaklar

        Müzenin geleneksel hale gelen ‘Otomobil Boyama’ etkinliğinde 5-9 yaş arasındaki çocuklar beyaz bir Vosvos’u renklendirerek hayallerini özgürce yansıtacak. Seanslar halinde yapılacak ve her biri 15 dakika sürecek olan etkinlik boyunca çocuklar eğlenceli anlar yaşayacak.

        Yelkenliye dair her şey

        Koç Üniversitesi Yelken ve Denizcilik Kulübü ve KUDENFOR iş birliği ile gerçekleştirilecek etkinlikte 8-12 yaş çocuklar yelkeni, yelken basmayı ve gemici bağlarını öğrenecek. Hava koşulları elverirse Haliç’i bir yelkenli ile seyre çıkacaklar.

        Kont Ostrorog’la Haliç Turu

        5-15 yaş arasındaki çocuklar ebeveynleri ile birlikte Karadeniz’e özgü geleneksel bir tür balıkçısı teknesi olan Kont Ostrorog ile Haliç’i turlayacak. Hava koşullarına göre düzenlenecek olan “Kont Ostrorog ile Haliç Turu” etkinliği 30 dakika sürecek.

        REKLAM

        Macera dolu bir keşfe tanıklık

        8-12 yaş arasındaki çocuklar müzedeki Kısmet Yelkenlisi’nin 1965’te İstanbul’dan yola çıkarak dünyayı dolaştığı macera dolu seyahatini kızları Kısmet Deniz Polat’tan dinleyecek. Yelkenlinin hareketini sağlayan rüzgarları ise çocuklar dans ederek canlandıracak.

        Robotik dünyaya adım

        Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri tarafından kurulan İntegra Robotik Takımı tarafından gerçekleştirilecek Lego Spike Kitleri etkinliğinde 9-12 yaş arasındaki çocuklar önce kendi lego setlerini inşa edecek, ardından blok tabanlı kodlama ile robotları hareket ettirmeyi öğrenecek. Çocuklar robotik dünyasına adım atarken hem eğlenceli hem de teknoloji odaklı bir deneyim yaşayacak.

        "Onlar İran'ın teslim olmasını istiyor"
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        Serdal Adalı, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        "En az 20 puanımız hakem hatalarında gitti!"
        Acı kaza saniye saniye kamerada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        "26. şampiyonluk da inşallah hep beraber gelecek!"
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
