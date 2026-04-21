Rahmi M. Koç Müzesi'nde 23 Nisan neşesi

Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi’nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenlik gibi kutlanacak. Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda müzede geleneksel hale gelen ‘Otomobil Boyama’ etkinliğinin yanı sıra hazırlanan yeni etkinlikler çocukların 23 Nisan coşkusuna eşlik edecek.

Kontenjanlarla sınırlı olan etkinliklere katılım için ziyaretçilerin müze gişesinden bilet alırken kayıt yaptırmaları yeterli olacak. Rahmi M. Koç Müzesi’nde 23 Nisan’ı şenliğe çevirecek olan etkinlikler listesi ise şöyle:

Vosvos’u özgürce boyayacaklar

Müzenin geleneksel hale gelen ‘Otomobil Boyama’ etkinliğinde 5-9 yaş arasındaki çocuklar beyaz bir Vosvos’u renklendirerek hayallerini özgürce yansıtacak. Seanslar halinde yapılacak ve her biri 15 dakika sürecek olan etkinlik boyunca çocuklar eğlenceli anlar yaşayacak.

Yelkenliye dair her şey

Koç Üniversitesi Yelken ve Denizcilik Kulübü ve KUDENFOR iş birliği ile gerçekleştirilecek etkinlikte 8-12 yaş çocuklar yelkeni, yelken basmayı ve gemici bağlarını öğrenecek. Hava koşulları elverirse Haliç’i bir yelkenli ile seyre çıkacaklar.

Kont Ostrorog’la Haliç Turu

5-15 yaş arasındaki çocuklar ebeveynleri ile birlikte Karadeniz’e özgü geleneksel bir tür balıkçısı teknesi olan Kont Ostrorog ile Haliç’i turlayacak. Hava koşullarına göre düzenlenecek olan “Kont Ostrorog ile Haliç Turu” etkinliği 30 dakika sürecek.

Macera dolu bir keşfe tanıklık

8-12 yaş arasındaki çocuklar müzedeki Kısmet Yelkenlisi’nin 1965’te İstanbul’dan yola çıkarak dünyayı dolaştığı macera dolu seyahatini kızları Kısmet Deniz Polat’tan dinleyecek. Yelkenlinin hareketini sağlayan rüzgarları ise çocuklar dans ederek canlandıracak.

Robotik dünyaya adım

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri tarafından kurulan İntegra Robotik Takımı tarafından gerçekleştirilecek Lego Spike Kitleri etkinliğinde 9-12 yaş arasındaki çocuklar önce kendi lego setlerini inşa edecek, ardından blok tabanlı kodlama ile robotları hareket ettirmeyi öğrenecek. Çocuklar robotik dünyasına adım atarken hem eğlenceli hem de teknoloji odaklı bir deneyim yaşayacak.