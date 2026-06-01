Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Rahmi M. Koç Müzesi’nden Haslet Soyöz’ü anma sergisi

        Rahmi M. Koç Müzesi’nden Haslet Soyöz’ü anma sergisi

        Rahmi M. Koç Müzesi, Türk denizcilik tarihinin görsel hafızasına fırçasıyla ışık tutan ressam ve çizer Haslet Soyöz'ü, vefatının birinci yılında "Denizlere Haslet Kaldık" anma sergisiyle ziyaretçileriyle buluşturuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 11:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rahmi M. Koç Müzesi'nden Haslet Soyöz'ü anma sergisi

        Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi’nde 2003’ten bu yana altı farklı sergi gerçekleştiren Soyöz; gemileri, römorkörleri ve deniz fenerlerini yalnızca teknik ayrıntılarıyla değil, taşıdıkları hikâyeler ve kültürel hafızayla birlikte resmetti. Sanatçının denize duyduğu tutkuyu ve Türkiye’nin denizcilik mirasına bıraktığı görsel arşivi yansıtan eserleri, anma sergisindeki özel seçkide yeniden bir araya geliyor.

        USTALIKLA RESMEDİLEN 17 ESER

        28 Mayıs’ta ziyarete açılan ve 7 Haziran’a kadar müzenin Kayıkhane Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek olan Haslet Soyöz Anma Sergisi: Denizlere Haslet Kaldık, Soyöz’ün geçmiş yıllarda Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenen 17 tablosundan oluşuyor. Sergideki özel seçkide, aralarında “Karanın Bittiği Mavi” isimli sergiden Türk Bayrağı’yla ABD’ye giden ilk vapur olan Gülcemal gibi Soyöz’ün ustalıkla resmettiği Gemlik, Midilli, Yzb. Murad Bey, Layter 19, Taşköprü, Filikada Mürettebat, Gayret-i Vataniye, Rumeli Feneri, 7 Numara, Vatan ve Kotra eserlerinin yanı sıra, “Fenerler” sergisinden Kızılada Feneri, Knidos Feneri, İğneada Feneri, Rumeli Karaburun Feneri ve Anadolu Feneri de yer alıyor.

        REKLAM

        Usta sanatçının aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümünde düzenlenen sergiyle, Haslet Soyöz’ün yıllar boyunca belgelediği denizcilik sözlüğü ve gemi hikâyeleri duygusal bir anlatımla ziyaretçilerle paylaşılıyor. Sanatçının, “Gemilerin hikâyelerini dinledim, onlarla ilgili bilgi topladım. Resmederken sadece portrelerini değil ruhlarını da yansıtmak istedim” sözlerinden ilham alan sergi, izleyicileri Türkiye’nin denizcilik hafızasına tanıklık etmeye davet ediyor.

        7 Haziran’a kadar görülebilecek sergide yer alan tablolardan birkaçı şöyle:

        Gülcemal: 1874 yılında İrlanda’da yapılan yüzen sarayın ilk ismi Germanic’di. 1910 yılında Osmanlı Donanma Cemiyeti tarafından satın alınarak Dolmabahçe açıklarına geldiğinde adı Padişah Mehmed Reşad’ın çocuk yaşta kaybettiği annesi Gülcemal Hatun’un ismini aldı. Kimi zaman Kuva-yi Milliye kahramanlarını, kimi zaman Alman askerlerini misafir etti. Transatlantik Gülcemal, 1920 yılında Türk Bayrağı’yla Atlas Okyanusu’nun diğer tarafındaki ABD’ye giden ilk vapur oldu. Atatürk’ün iki tarafında Deniz Yolları’nın sembolü çift çapanın işlendiği yastıklarla verdiği fotoğraf Gülcemal’de 5 Haziran 1926 günü çekilmişti.

        Rumeli Feneri: Dünyanın en zorlu su yolu olan İstanbul Boğazı’nın Avrupa yakasındaki Karadeniz başlangıcıdır Rumeli Feneri. Adını denizcilere yol gösteren fenerden alan balıkçı köyü bugün de önemini koruyor. 1769 yılında yapımına başlanan Rumeli Feneri, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasının ardından 1933 yılında Fransızlara verilen yüz senelik işletme imtiyazının iptal edilmesiyle tamamen Türkiye’nin oldu. Otuz metre boyundaki deniz feneri, denizden elli sekiz metre yüksekte bulunuyor ve beyaz ışığı on sekiz deniz mili uzaktan görülebiliyor.

        Anadolu Feneri: 1856 yılında İstanbul Boğazı’nın Karadeniz çıkışında, Anadolu yakasında yapıldı. Işığı iki saniye çakıp on sekiz saniye bekleyen Anadolu Feneri denizden yetmiş beş metre yüksektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 30 Mayıs 2026 (Mutlak Butlan Krizi Nasıl Çözülür?)

        Tutuklu delegeler kurultaya engel mi? CHP'de arınma nasıl olacak? CHP'de bölünme kaçınılmaz mı? Kılıçdaroğlu'nun kurultay planı ne? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Notbir Yazarı Can Özçelik, AK Parti Malatya Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Babacan, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr...
        #Rahmi M. Koç Müzesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        4 cana sebep olan sürücü hakkında iddianame! 3 kat hız detayı!
        4 cana sebep olan sürücü hakkında iddianame! 3 kat hız detayı!
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Arsenal'in final kabusu!
        Arsenal'in final kabusu!
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        Gayrimenkulde bayram molası
        Gayrimenkulde bayram molası
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Evlendiler
        Evlendiler
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        İstanbul konserine tepki yağdı
        İstanbul konserine tepki yağdı