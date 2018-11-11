Kim derdi ki, Hyundai, az zaman bu kadar yol katedecek. Açıkçası ben demezdim. Hyundai’nin bir SUV’una bineceğim, deneyeceğim ve beğeneceğim. Rakiplerinden geri kalmak şöyle dursun, onlara başa baş güreşecek ve fiyat avantajıyla rakiplerinin önünde yer alan bir SUV’u Hyundai üretecek.

Yıllar önce, hemen hemen 20 yıl kadar önce Hyundai’nin ürettiği arazi aracı diye bir Galloper getirmişlerdi önüme. Ben de otomobile şöyle bir bakmış, “Yemezler. Bu bir Mitsubishi” demiştim. Gerçekten de o bir Mitsubishi idi. Hyundai, Mitsubishi’den Pajero’yu almış içine bir kaç kendi parçasını ekleyip, Galloper diye satışa sunmuştu.

Gerçi içine koyduğu 3 litrelik motor iyi bir motordu ama bir nesil eski SUV’a kendi markanı koyup satmak pek hoş bir şey değildi. Ama ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. Hyundai, “Ben büyük olacağım” dedi ve hem kalitesini, hem teknolojisini ve bunlara bağlı olarak da pazar payını yükselte yükselte bugünlere geldi.

Ve markanın orta boy SUV’u Tucson kendi sınıfında neredeyse bir benchmark haline gelmeyi başardı.

Model adını bir Arizona kentinden alan Tucson’la , Hyundai tüm pazarlarda ama özellikle Türkiye pazarında segmentinde önemli bir yer kazandı. Çünkü fiyatına oranla verdikleri modeli çok öne çıkarıyordu. Hyundai de araçtan memnun kalmış olmalı ki, “Yeni” Tucson hafif bir makyaj ve bazı modernizasyonlar dışında eski Tucson’dan çok önemli esintiler taşıyor.

IZGARASI AUDİ'Yİ KISKANDIRACAK KADAR BÜYÜK

Otomobilin dış tasarımı bir önceki kasa ile hemen hemen aynı.

Ancak ön tarafta Audi’yi kıskandıracak kadar büyük ve güzel ızgara biraz daha gösterişli hale getirilmiş, bi-led farlar koyulmuş, led gündüz farları ve sis farları eklenmiş. Bayağı modern bir görüntü elde edilmiş.

Yandan bakışta 19 inçlik jantlar otomobile heybet katarken, çamurlukların tekerlek boşlukları ile birleştiği yerlere eklenen plastik parçalar arazi imajını güçlendirip, kaslı bir görüntü sağlamış. Yan aynalardaki led sinyaller de Tucson’a az da olsa sınıf atlatmış. Arkada ise lambalar şöyle bir elden geçirilip modernize edilmiş. Tavan rayları da daha lüks bir görüntü vermiş. Tüm bunlara rağmen Tucson, beğenilen görüntüsünü genel olarak korumuş.

İÇ MEKAN MODERNİZE EDİLMİŞ

Tucson’ın içinde de bazı iyileştirmeler ve modernizasyonlar yapılmış. Analog göstergelerin arasındaki küçük ekran pek fazla değişime tabii tutulmamış. Ancak ortadaki 8 inçlik bilgi ekranı bayağı iyi olmuş.

Buradan otomobilin fonksiyonlarına kumanda edebiliyorsunuz, müzik sistemine erişebiliyorsunuz, hatta isterseniz DVD bile izleyebiliyorsunuz.

Bunun dışında deri direksiyondan hem otomobilin bazı fonksiyonlarına kumanda etmek, hem de çok iyi bir adaptif cruise kontrol sistemine hakim olmak mümkün. Otomobilin iç mekanında otomobilin fiyatına ve sınıfına uygun hatta ötesinde bir kalite hissi mevcut.

Deri koltuklar ön tarafta elektrik kumandalı ve ısıtma-havalandırma fonksiyonuna sahip. Arkada ise sadece ısıtma fonksiyonu var ama arka koltuğun sırtını yatırabiliyorsunuz.

İç hacim oldukça yeterli. Arka yolcu tarafı da rahat. Keza bagaj da beklendiği üzere geniş. Üstelik de ellerinizi kullanmadan açıp kapatabiliyorsunuz.

DİZEL MOTORUN TORKU 320 NM

Tucson’un aynı hacimde dizel ve benzinli olmak üzere iki motor ama geniş bir donanım yelpazesi var. 1.6 litre benzinli, 1.6 litre dizel motorlu araçları 2 çeker ve 4 çeker seçenekleri ile satın almak mümkün.

Bazı modellerde DCT şanzıman seçeneği de var. Bizim denediğimiz araç dizel motorlu 4 çeker DCT şanzımanlı olanıydı. 1.6 litrelik turbo dizel motor 136 beygir gücünde. Yani süper güçlü sayılmaz ama 320 nm’lik tork gayet iyi sayılır.

ARAZİYE ÇOK UYGUN DEĞİL

Kullanıma gelince.

Anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma özellikleriyle içine girip çalıştırma butonuna basınca çok da yüksek olmayan bir dizel sesi duyuyorsunuz ama hiç rahatsız edici düzeyde değil.

DCT şanzıman çok huzurlu. Viteslerin değişimi, ki gerçekte bir değişim de olmuyor aslında, son derece yumuşak gerçekleşiyor. Otomobil kalkışta fena değil.

Güç yeterli gibi ancak yüksek devirlerde motor çok başarılı görünmüyor. Sürüş yumuşak, arazi koşullarında lastikler uygun değil. Fazla zorlamaya gerek yok. Daha çok şehir içinde veya hafif arazilerde kullanmak için.

Zaten aracın sürüş seçenekleri de bunu gösteriyor. Zor koşullar için seçenek sunmayan bir AWD ile karşı karşıyayız aslında.

Suspansiyon kötü değil. Daha çok asfalt sürüşü düşünülerek tasarlanmış. Frenler oldukça iyi. Müzik sistemi başarılı.Gece aydınlatmaları iyi. Havalandırma sistemi çok çok iyi. IT uygulamaları alışmayı gerektiriyor.Tüketim 8 litrenin üzerinde.

RAKİPLERİNİN BAŞLADIĞI YERDE BİTİYOR

Sonuç olarak Tucson kendi sınıfındaki rakipleriyle çok rahat baş edebilir. VW Tiguan, Honda CRV en önemli rakipleri. Kalite olarak onlara yakın.

Fiyat olarak ise hayli uzak. Onların başladığı yerde Tucson bitiyor. Yani en yüksek Tucson fiyatı rakiplerinin en düşük donanımlısının fiyatı civarında.

Hurda indirimi ile birlikte en ucuz Tucson 140 bin TL’den başlıyor, bizim kullandığımız üst donanım seviyesindeki dizel olan ise 256 bin TL’yi buluyor. Averaj tüketici için pahalı. Ancak SUV düşünenler için makul bir fiyat.

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