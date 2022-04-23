Ramazan ayı 2 Nisan itibarıyla başladı. Müslümanlar tarafından bereket ve sabır ayı olarak kabul edilen on bir ayın sultanı Ramazan ayının bitişi ise Mayıs ayına denk geliyor. Peki, "Ramazan ayı ne zaman bitecek, bitmesine kaç gün kaldı?" Merak edilen soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte, ayrıntılar...
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?
Bu yıl 2 Nisan Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı, 1 Mayıs Pazar günü sona erecek. Ramazan ayının bitmesiyle başlayacak olan Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba
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