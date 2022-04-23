Ramazan ayı bitiş tarihi 2022! Ramazan ayı ne zaman bitiyor, bitmesine kaç gün var? Bayrama kaç gün kaldı?

Ramazan ayı 2 Nisan itibarıyla başladı. Müslümanlar tarafından bereket ve sabır ayı olarak kabul edilen on bir ayın sultanı Ramazan ayının bitişi ise Mayıs ayına denk geliyor. Peki, "Ramazan ayı ne zaman bitecek, bitmesine kaç gün kaldı?" Merak edilen soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte, ayrıntılar...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Bu yıl 2 Nisan Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı, 1 Mayıs Pazar günü sona erecek. Ramazan ayının bitmesiyle başlayacak olan Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba