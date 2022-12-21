İslam aleminde gözlerin çevrildiği Ramazan ayı ile ilgili beklenen açıklamalar geldi. Hicri takvime göre her yıl oruç ibadetlerinin getirildiği Ramazan'ın ne zaman başlayacağı ve bayramın hangi günlere denk geldiği ile ilgili tüm bilgiler belli oldu. İşte, ayrıntılar...