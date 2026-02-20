Ramazan ayı ne zaman bitiyor? 2026 Diyanet takvimine göre Ramazan'ın son oruç tarihi
Ramazan-ı Şerif, 19 Şubat itibarıyla tüm yurtta büyük bir coşkuyla karşılandı. Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, son oruç tarihini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre Ramazan ayı, bu yıl 29 gün sürecek. Peki, Ramazan ayı ne zaman bitiyor, son oruç ne zaman tutulacak? İşte tüm detaylar...
2026 yılının Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ülke genelinde ilk oruç tutuldu. On bir ayın sultanı olan Ramazan, Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle bir önceki yıla göre yaklaşık 10 gün erken başlıyor. Bu yıl 29 gün sürecek Ramazan ayının ne zaman biteceği merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi ile Ramazan ayı tarihleri belli oldu. Bu kapsamda “2026 Ramazan ayı hangi gün bitecek, son oruç ne zaman tutulacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
2026 RAMAZAN AYI BAŞLADI
On bir ayın sultanı Ramazan, 19 Şubat 2026 tarihi itibarıyla başladı. Ramazan ayı ile birlikte yurt genelinde binlerce vatandaş, oruç ibadetini yerine getiriyor.
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 takvimine göre Ramazan ayı, 19 Mart Perşembe günü sona erecek ve son oruç tutulacak.
Aynı gün Ramazan Bayramı Arifesi olarak idrak edilecek.
RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRECEK?
2026 yılının Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayıp 19 Mart’ta bitecek. Bu kapsamda Ramazan ayı 29 gün sürecek.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
Ramazan Bayramı Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe (Son oruç)
Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar