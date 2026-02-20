2026 yılının Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ülke genelinde ilk oruç tutuldu. On bir ayın sultanı olan Ramazan, Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle bir önceki yıla göre yaklaşık 10 gün erken başlıyor. Bu yıl 29 gün sürecek Ramazan ayının ne zaman biteceği merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi ile Ramazan ayı tarihleri belli oldu. Bu kapsamda “2026 Ramazan ayı hangi gün bitecek, son oruç ne zaman tutulacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...