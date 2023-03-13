Ramazan Ayı hangi gün, ne zaman başlıyor? Diyanet Takvimi 2023 Ramazan İmsakiyesi hazırlandı. Hicri Takvim'in 9. ayı olan Ramazan Ayı aynı zamanda İslam inancındaki üç ayların da son ayıdır. Üç ayların ilk iki ayı olan Şaban Ayı'nın ise son haftasına girildi. Bir hafta sonra ise 11 ayın sultanı Ramazan Ayı başlamış olacak. Ancak hatırlatmakta fayda var ki İslam ülkeleri arasındaki zaman hesaplama ihtilafı nedeniyle bazı yıllarda Ramzan başlangıcı ülekelere göre farklılık gösteriyor. Türkiye'de ise Ramazan Ayı başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hesaplanıyor. Merak edilen tarihler kamuoyuyla paylaşıldı.

Peki, 2023 Ramazan başlangıcı ne zaman, hangi gün? İşte Diyanet Dini Günler Takvimi 2023 Ramazan ayı isakiyesi ilk teravih, saUhur ve oruç tarihi...