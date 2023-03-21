Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş başladı. İslam aleminde özel anlam ve büyük önem taşıyan Ramazan ayı tefekkür ayı olarak idrak edilmektedir. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, Ramazan hangi gün başlıyor? İşte 2023 Ramazan Bayramı tarihi ile 2023 Diyanet dini günler takvimi...