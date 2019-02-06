Ramazan Bayramı ne zaman sorusu en sık araştırılan konulardan biri oldu. Üç aylardan biri olan Ramazan ayında Müslüman vatandaşlar ibadetlerini gerçekleştirmek için bir ay oruç tutarak dini vecibelerini yerine getirir. Peki, Ramazan Bayramı hangi gün olacak? Kaç gün tatil ilan edilecek? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı resmi ve dini tatil günleri...

2019 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN VE KAÇ GÜN?

Müslümanlar için önemli aylardan biri olan Ramazan ayında ilk oruç, 5 Mayıs 2019 Pazar günü tutulacaktır. 3 Haziran Pazartesi günü ise orucun son günüdür.

Ramazan Bayramı ise, 3 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi olarak başlayıp, 06 Haziran 2019 Perşembe günü 3. gününde son bulacaktır. Hafta sonu tatili ile birlikte Ramazan tatilini birleştirmek isteyenler 6 gün tatil yapmış olacak.

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün

2019 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ