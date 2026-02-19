On bir ayın sultanı Ramazan ayı, 19 Şubat itibarıyla yurt genelinde coşkuyla karşılandı. Ramazan ile birlikte bayram heyecanı şimdiden hissedilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre bu yıl Ramazan Bayramı, Mart ayında idrak edilecek. Okullarda ikinci ara tatilin de Mart ayında gerçekleşecek olması, bayram tatili ile birleşip birleşmeyeceği konusunu gündeme getirdi. Bu kapsamda “Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor, ikinci ara tatil ile birleşecek mi, bayram tatili 9 gün olacak mı?” sorularının cevabı haberimizde...