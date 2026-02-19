Ramazan Bayramı tarihi: Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek, hangi günlere denk geliyor?
Ramazan ayının bugün itibarıyla başlamasının ardından Ramazan Bayramı araştırmaları hız kazandı. On bir ayın sultanı Ramazan ayı, beraberinde bayram heyecanını da getiriyor. Ramazan Bayramı'nı sevdikleriyle beraber geçirmek isteyen vatandaşlar, bayramın hangi günlere denk geldiğini merak ediyor. Peki, 2026 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? İşte tüm detaylar...
On bir ayın sultanı Ramazan ayı, 19 Şubat itibarıyla yurt genelinde coşkuyla karşılandı. Ramazan ile birlikte bayram heyecanı şimdiden hissedilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre bu yıl Ramazan Bayramı, Mart ayında idrak edilecek. Okullarda ikinci ara tatilin de Mart ayında gerçekleşecek olması, bayram tatili ile birleşip birleşmeyeceği konusunu gündeme getirdi. Bu kapsamda “Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor, ikinci ara tatil ile birleşecek mi, bayram tatili 9 gün olacak mı?” sorularının cevabı haberimizde...
2026 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ
Ramazan Bayramı tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi ile belli oldu. Takvim kapsamında 19 Mart 2026 Perşembe günü arife günü olarak idrak edilecek, Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak.
RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?
Ramazan Bayramı Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
2026 yılının Ramazan bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek. Bu doğrultuda Ramazan bayramı tatili, arife gününün yarım gün sayılmasıyla birlikte toplam 3,5 gün sürecek.
Bu yıl Ramazan Bayramı’nın ilk gününün cuma gününe denk gelmesi nedeniyle tatilin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı henüz netleşmedi. Tatil süresi, hükümetten gelecek resmi açıklamayla birlikte belli olacak.
RAMAZAN BAYRAMI VE ARA TATİL BİRLEŞECEK Mİ?
İkinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü bitecek. Buna göre Ramazan Bayramı 20-22 Mart 2026 tarihlerine denk geldiği için ikinci ara tatil ile birleşmiş olacak.