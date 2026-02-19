Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Ramazan Bayramı tarihi: Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor, bayram tatili kaç gün sürecek, 9 gün olacak mı?

        Ramazan Bayramı tarihi: Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek, hangi günlere denk geliyor?

        Ramazan ayının bugün itibarıyla başlamasının ardından Ramazan Bayramı araştırmaları hız kazandı. On bir ayın sultanı Ramazan ayı, beraberinde bayram heyecanını da getiriyor. Ramazan Bayramı'nı sevdikleriyle beraber geçirmek isteyen vatandaşlar, bayramın hangi günlere denk geldiğini merak ediyor. Peki, 2026 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 12:41 Güncelleme: 19.02.2026 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        On bir ayın sultanı Ramazan ayı, 19 Şubat itibarıyla yurt genelinde coşkuyla karşılandı. Ramazan ile birlikte bayram heyecanı şimdiden hissedilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre bu yıl Ramazan Bayramı, Mart ayında idrak edilecek. Okullarda ikinci ara tatilin de Mart ayında gerçekleşecek olması, bayram tatili ile birleşip birleşmeyeceği konusunu gündeme getirdi. Bu kapsamda “Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor, ikinci ara tatil ile birleşecek mi, bayram tatili 9 gün olacak mı?” sorularının cevabı haberimizde...

        2

        2026 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

        Ramazan Bayramı tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi ile belli oldu. Takvim kapsamında 19 Mart 2026 Perşembe günü arife günü olarak idrak edilecek, Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak.

        3

        RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

        Ramazan Bayramı Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar

        4

        BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

        2026 yılının Ramazan bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek. Bu doğrultuda Ramazan bayramı tatili, arife gününün yarım gün sayılmasıyla birlikte toplam 3,5 gün sürecek.

        Bu yıl Ramazan Bayramı’nın ilk gününün cuma gününe denk gelmesi nedeniyle tatilin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı henüz netleşmedi. Tatil süresi, hükümetten gelecek resmi açıklamayla birlikte belli olacak.

        5

        RAMAZAN BAYRAMI VE ARA TATİL BİRLEŞECEK Mİ?

        İkinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü bitecek. Buna göre Ramazan Bayramı 20-22 Mart 2026 tarihlerine denk geldiği için ikinci ara tatil ile birleşmiş olacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        İki kadını katleden caninin kan donduran gerekçesi!
        İki kadını katleden caninin kan donduran gerekçesi!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        Akran zorbalığı ile “nezaketle” mücadele 
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye yeniden gözaltı!
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        2025'in "Toplu Taşıma Şampiyonu" belli oldu
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Eşini bıçaklayan kocanın trajik sonu!
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Epstein iddialarının ardından Gates konuşmasını son anda iptal etti
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Ticaret Bakanlığı'ndan 48 bin firmaya denetim
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak
        Gazze Barış Kurulu bugün toplanacak