Bayrama sayılı günler kala Ramazan Bayramı’nın ne zaman başlayacağı ve hangi güne denk geleceği merak konusu oldu. On bir ayın Sultanı Ramazan ayında oruç ibadetlerini yerine getiren Müslümanlar ardından bayram heyecanını yaşayacak. Ülke genelinde resmi tatil ilan edilen Ramazan Bayramı bu yıl Mayıs ayına denk geliyor. Bayram tatilinin hafta sonu ile birleştirilerek toplamda 9 gün olacağı iddiları gündemde dolaşırken binlerce vatandaş Ramazan Bayramının kaç gün tatil olacağını araştırıyor.