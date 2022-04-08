Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan bayramı ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak?

Bayram için geri sayım başlamışken vatandaşların gözü Ramazan Bayram tatili tarihine çevrildi. 2 Nisan Cumartesi günü başlayan mübarek Ramazan ayı oruç ibadetiyle idrak ediliyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin ardından Ramazan Bayramı heyecanı yaşanacak. Bu yıl Mayıs ayına denk gelen Ramazan Bayramı tatili için plan yapacak binlerce vatandaş Ramazan Bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor. İşte, konuyla ilgili merak edilenler…

  • 01
    RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2022: Ramazan bayramı ne zaman, hangi gün? 2022 Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak, 9 gün tatil olacak mı?

    Bayrama sayılı günler kala Ramazan Bayramı’nın ne zaman başlayacağı ve hangi güne denk geleceği merak konusu oldu. On bir ayın Sultanı Ramazan ayında oruç ibadetlerini yerine getiren Müslümanlar ardından bayram heyecanını yaşayacak. Ülke genelinde resmi tatil ilan edilen Ramazan Bayramı bu yıl Mayıs ayına denk geliyor. Bayram tatilinin hafta sonu ile birleştirilerek toplamda 9 gün olacağı iddiları gündemde dolaşırken binlerce vatandaş Ramazan Bayramının kaç gün tatil olacağını araştırıyor.
  • 02
    RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2022: Ramazan bayramı ne zaman, hangi gün? 2022 Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak, 9 gün tatil olacak mı?

    2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan ayı bu yıl Nisan ayında idrak edilirken Ramazan Bayramı Mayıs ayına denk geliyor. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs tarihine denk gelecek.


    1 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı Arefesi 

    2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 1. günü 

    3 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 2. günü

    4 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 3. günü 
  • 03
    RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2022: Ramazan bayramı ne zaman, hangi gün? 2022 Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak, 9 gün tatil olacak mı?

    RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

    Ramazan Bayramı, 3 gün olarak kutlanacak. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba günü olacak. 
  • 04
    RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2022: Ramazan bayramı ne zaman, hangi gün? 2022 Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak, 9 gün tatil olacak mı?

    BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

    Toplamda 3 gün olan Bayram tatilinin 9 gün olması için 5-6 Mayıs tarihlerinin de idari veya resmi tatil ilan edilmesi gerekecek. Bu durumda sadece Memurlar 9 gün izinden yararlanmış olacak.

    2022 RAMAZAN BAYRAMI İMSAK VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • 05
    RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2022: Ramazan bayramı ne zaman, hangi gün? 2022 Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak, 9 gün tatil olacak mı?

    KADİR GECESİ NE ZAMAN?

    Bin Aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi 2022 yılında 27 Nisan tarihinde idrak edilecek. Kadir Gecesi, 27 Nisan akşamı, teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.