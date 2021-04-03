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HaberlerAlışverişE-ticaretRamazan'da "mobil" beklenti
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Ramazan ayında mobil cihazlardan alışverişin artması bekleniyor

Akıllı telefonlar markalar için gelir kapısı olmayı sürdürürken ankete katılanların yüzde 76'sı Ramazan alışverişini yaparken akıllı telefonlarını kullanacağını, yüzde 66'sı ise uygulama içinden alışveriş yapacağını kaydetti

Ramazan'da
AA

Ramazan Ayı Alışveriş Tercihleri Araştırması'na göre mobil iletişim cihazı kullanıcılarının yüzde 48'i Ramazan ayında akıllı telefonlarıyla diğer zamanlara göre daha fazla vakit geçireceklerini belirtti.

AA muhabirinin AdColony'nin 1160 kişiyle yaptığı Ramazan Ayı Alışveriş Tercihleri Araştırması 2021'den derlediği verilere göre, Ramazan döneminde en lezzetli yemekleri yapmak ve bitiminde bayrama en güzel hediyeleri almak için dijital platform kullanımları artmaya başladı.

Türkiye özelinde gerçekleştirilen ankete katılımcıların yaşı 16 ile 75 arasında değişirken, ortalama yaş aralığı 25 ile 44 arasında.

Katılımcıların yüzde 87’sinin Ramazan ayını kutlayacağını belirttiği ankette elde edilen veriler, Türkiye özelinde mobilizasyon çağında gelinen seviyeyi de gözler önüne serdi.

Akıllı telefonlarda harcanan süre her geçen gün artarken, katılımcıların yüzde 48'i Ramazan ayında akıllı telefonlarında diğer zamanlara göre daha fazla vakit geçireceklerini ve yüzde 72'si akıllı telefonlarını en çok gün içinde kullanacaklarını belirtiyor.

- Mobil oyunlara rağbet artıyor

Akıllı telefonların markalar için bir gelir kapısı olmayı sürdürürken, katılımcıların yüzde 76'sı Ramazan alışverişini yaparken akıllı telefonlarını kullanacağını, yüzde 66'sı ise Ramazan için alışveriş yaparken uygulama içinden alışveriş yapacağını kaydetti.

Ankete göre, Ramazan ayında mobil oyunlar ise daha da eğlenceli hale geliyor.

Salgın ile birlikte evde geçirilen sürenin artmasıyla "en eğlenceli kurtarıcı" olan mobil oyunlar Ramazan ayında da popülerliğini arttırmaya devam edecek gibi görünüyor. Ankete katılan mobil kullanıcıların yüzde 66'sı Ramazan ayında her zamankinden daha fazla mobil oyun oynadıklarını belirtiyor.

Salgın nedeniyle online teslimat seçeneğinin kullanımındaki artış Ramazan ayında da şaşırtmayan sonuçlar ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 77'si Ramazan alışverişlerinde eve teslimat seçeneklerini kullanacaklarını belirtirken, en çok yüzde 74 ile market, yüzde 52 ile şekerleme ve yüzde 46 ile kıyafet alışverişi yapacaklarını da belirtiyor.

Katılımcıların yüzde 77'si Ramazan ayında kozmetik harcamalarının arttığını belirtirken, en çok satın aldıkları kozmetiklerin yüzde 59 ile saç bakım ürünleri, yüzde 47 ile parfümler, ve yüzde 46 ile makyaj ve kozmetik ürünleri olduğunu belirtiyor.

Ramazanda yeme içme alışkanlıklarının vazgeçilmezi ev yemekleri ön plana çıkarken, katılımcıların yüzde 92'si evde yemek yapacaklarını ifade ediyor.

Kalite ve fiyatlandırma alışveriş planlarında en önemli öncelikler olarak gözlemlenirken, ankete katılanların yarısı Ramazan ayı için alışveriş yaparken ürün kalitesinin, yüzde 43’ü ise ürün fiyatlandırmasının en önemli faktörler olduğunu belirtiyor.

Mobil reklamcılığın yadsınamaz erişimi tüketicilerin satın alma eğiliminde en önemli faktör olarak ön plana çıkmaya devam ediyor.

Ankete katılanların yüzde 78'i daha önce akıllı telefonları ile doğrudan mobil reklamlar aracılığıyla Ramazan alışverişi yaptıklarını ve yüzde 66'sı ürün kendileri için uygunsa bir ürün veya hizmet satın almayı düşüneceklerini belirtiyor.

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