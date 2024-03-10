Ramazan'da sahur sofraları için: Hem doyurucu hem pratik yemek tarifleri

YAPILIŞI:

Derin bir kap çıkartın ve içerisinde yumurta ile yoğurdu güzelce çırpın. İçine diğer malzemeleri de ilave edin ve karıştırmaya devam edin.

Bu sırada büyük bir yapışmaz tava çıkartın. Tavanızı ısıtın ve tabanına fırça yardımıyla çok az yağ sürün. Bir yemek kaşığı yardımıyla harçtan bir kaşık alarak tavanıza yuvarlak minik pankekler şeklinde yayın.

Bu işlemi tavada hamurları çok sıkıştırmayacak şekilde harcınız bitene kadar tekrarlayın. Sırayla hamurları arkalı önlü pişirin. Ardından sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!