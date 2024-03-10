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        Haberler Yemek Yapma Ramazan Lezzetleri Ramazan'da sahur sofraları için: Hem doyurucu hem pratik yemek tarifleri

        Ramazan'da sahur sofraları için: Hem doyurucu hem pratik yemek tarifleri

        11 Mart 2024 Pazartesi itibariyle uzun zamandır beklenen Ramazan ayı başlıyor. Bu ayın gelişiyle birlikte insanlar yiyebilecekleri güzel ve pratik tarifleri arayabiliyor. İşte, ''Sahurda ne pişirsem?'' diye düşünenler için tüketebilecekleri doyurucu yiyecekler!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 17:02 Güncelleme: 10.03.2024 - 17:02
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        1

        1. PATATESLİ OMLET

        MALZEMELER:

        3 adet yumurta

        1 adet orta boy patates

        1,5 yemek kaşığı un

        2 yemek kaşığı tereyağı

        Yarım çay kaşığı tuz

        İsteğe bağlı karabiber, pul biber ve nane gibi baharatlar

        İsteğe bağlı üzeri için maydanoz

        2

        YAPILIŞI:

        İlk önce patatesi soyup yıkayın, ardından küp küp doğrayın ya da rendeleyin. Daha sonra içerisine un ilave edin. Ayrı bir kapta yumurtaları kırıp çırpın.

        Yumurtaya tuz ve istediğiniz baharatları ekleyin. Sonra patatesleri ilave edip tüm malzemeleri iyice karıştırın. Kızgın yağda kapağını kapatarak pişirin.

        Bir yüzü pişince diğer yüzünü çevirin. İyice kızardıktan sonra ocaktan alıp servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

        3

        2. KAŞIK DÖKMESİ

        MALZEMELER:

        1 su bardağı yoğurt

        2 su bardağı un (genellikle beyaz un ama istediğinizi kullanabilirsiniz)

        2 adet yumurta

        Yarım çay bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ

        1 çay kaşığı tuz

        1 paket kabartma tozu

        4

        YAPILIŞI:

        Derin bir kap çıkartın ve içerisinde yumurta ile yoğurdu güzelce çırpın. İçine diğer malzemeleri de ilave edin ve karıştırmaya devam edin.

        Bu sırada büyük bir yapışmaz tava çıkartın. Tavanızı ısıtın ve tabanına fırça yardımıyla çok az yağ sürün. Bir yemek kaşığı yardımıyla harçtan bir kaşık alarak tavanıza yuvarlak minik pankekler şeklinde yayın.

        Bu işlemi tavada hamurları çok sıkıştırmayacak şekilde harcınız bitene kadar tekrarlayın. Sırayla hamurları arkalı önlü pişirin. Ardından sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

        5

        3. SOĞANSIZ MENEMEN

        MALZEMELER:

        3 adet orta boy domates

        4 adet orta boy yeşil biber

        2 yemek kaşığı zeytinyağı

        3 adet yumurta

        2 yemek kaşığı tereyağı

        1 çay kaşığı tuz

        İsteğe bağlı diğer baharatlar ve kaşar peyniri

        6

        YAPILIŞI:

        Biberlerinizi ve domateslerinizi yıkayıp olabildiğince küçük doğrayın. Daha sonra bir tava veya sahanda zeytinyağı ile tereyağını kızdırın. Kızdırılmış yağa doğradığınız yeşil biberleri ekleyin ve kavurun.

        Biberler kavrulduktan sonra doğranmış veya rendelenmiş domateslerinizi ekleyin. (Rendelenmiş domates kullanımı daha sulu bir menemen yapabilir isteğinize göre tercih edebilirsiniz.)

        7

        Tuzu ve diğer baharatları ekleyip suyu azalana kadar pişirin. Domatesler suyunu çektikten sonra yumurtaları zevkinize göre kırın. Göz yumurta istiyorsanız suyunu çekmiş karışımın üzerine yumurtaları kırıp kapağını kapatın.

        Çırpılmış yumurta istiyorsanız yumurtaları bir kapta çırptıktan sonra ekleyebilirsiniz. Yumurtaları ekledikten sonra biraz bekleyip karıştırmaya devam edin. Karışan menemenin kapağını kapatıp birkaç dakika daha pişirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

        8

        4. MANTARLI OMLET

        MALZEMELER:

        4 adet yumurta

        8-9 adet kültür veya istiridye mantarı

        1 yemek kaşığı tereyağı

        Yarım çay kaşığı tuz (isteğe bağlı artırılabilir)

        İsteğe bağlı karabiber, nane, kekik

        Yarım su bardağı beyaz peynir veya kaşar

        İsteğe bağlı üzeri için maydanoz

        9

        YAPILIŞI:

        Bir kap alın ve içerisine yumurtalarınızı kırın. Tuz ve karabiber gibi baharatları da ekledikten sonra çırpın. Bir kesme tahtası üzerinde mantarları doğrayın.

        Büyük bir tava çıkartın ve içerisine tereyağını ekleyin. Doğradığınız mantarları tavaya ekleyin ve çok az soteleyin. Daha sonra yumurtayı tavaya dökün.

        Kenarlardan ortaya doğru toplayarak yumurtayı pişirin. Bu aşamada peyniri omletin üzerine serpin. Omleti ikiye katlayın ve kısık ateşte 30 saniye kadar daha pişirin. Pişen omletiniz servise hazır. Afiyet olsun!

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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