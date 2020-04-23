Peygamber Efendimiz Hz. Muhammet Mustafa (S.A.V)'in ''Recep Allah’ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır'' buyurmuş olduğu hadis-i şerifinden anlaşılacağı gibi bu ay Müslüman ümmetinin affı için çok önemli bir aydır. Ramazan ayının en hürmetli şekilde ağırlaması başta oruç olmak üzere dualar ve gerekli ibadetlerle geçirilmesinin müminlerin hayrına olacağı belirtilmiştir. Peki Ramazan Duası Nasıl Yapılır? Ramazan ayında nasıl dua edilir? Ramazan ayında hangi duaların hayrı daha fazladır? Ramazan ayında edilecek dualar ile ilgili tüm detayları sizler için derledik.

Üç aylar arasından 'On bir ayın sultanı' olarak nitelendirilen Ramazan Ayı, Allah (C.C)'un katındaki en kıymetli ve en kutsal aylardandır. Dua ve ibadetin bereketinin yoğun olduğu bu aylarda, 30 gün boyunca oruç tutan müminler, her anlarında dillerinden duayı ve tespihleri ile Ramazan-ı Şerif'i dolu dolu ibadetle geçirmek adına ayrıca nafile olarak teravih namazı kılarlar ve Allah (C.C)'un rahmetini umarak affedilmeyi dilerler.

Ramazan Ayında Nasıl Dua Etmeli?

Peygamberimiz her halinde, hareketinde ve her anında dua eder, bizim de dua etmemizi buyururdu. Çünkü dua, onu Rabbine yakınlaştıran bir araçtı. Ramazan ayı girince Peygamberimiz dualarını daha da arttırırdı. "Oruçlunun iftar vaktindeki duası reddedilmez" müjdesini verirdi.

Allah’ın Resulü Peygamber Efendimiz, "Ya Rabbi, her şeyi kuşatan rahmetinin hakkı için beni affet, beni bağışla" diye dualarda bulunurdu. Özellikle mübarek Ramazan ayı gecelerinde Allah-u Teâlâ' ın rahmeti boldur coşar ve taşar, Ramazan bir dua denizi olur Ramazan ayının girmesi ile birlikte Yüce Allah kullarını dua etmeye davet eder, yapılacak bütün duaları kabul edeceğini buyururdu. Peygamber Efendimizin dile getirdiği gibi: "Ramazan- Şerif’in ilk gecesinde Cennet kapıları ardına kadar açılır ve her gece sabaha kadar bir çağırıcı seslenir:

"Günahlarının affedilmesi için bağışlanmak isteyen yok mu? Tövbe eden yok mu? Allah tövbesini kabul buyursun. "Dua eden yok mu? Cevap verilsin. "Kendisi için bir şey isteyen yok mu? İsteği hemen yerine getirilsin."

Oruç tutan her ümmeti, duası Allah katında asla reddedilmeyecek üç kişi arasında olduğunu bildiren ve sayan Sevgili Peygamber Efendimiz ümmetine şu uyarılarda bulunurdu: "Üç kişinin duası asla geri çevrilmez: Adalet üzere hüküm veren hâkimin, İftar edinceye kadar oruç tutanın ümmetin ve zulme, haksızlığa uğrayan mazlumun" şeklinde buyurmuştur.

Bilindiği üzere Ramazan ayı duaların makbul ve kabul olacağı, karşılık verileceği özel, müstesna ve kıymetli bir aydır. Oruçlu ağzın duası her zaman makbuldür. Hadis-i şerif bu müjdeyi dile getirir:

"Her oruç tutan kulun iftar vaktinde kabul olunacak bir duası vardır. Duasının karşılığı mükâfat olarak ya dünyada verilir ya da ahirette ebedi bir surette ihsan edilir." (Kenzü'l-Ummal, 3:328)

Oruçlu olduğu zamanlarda iftar vaktinin gelmesi ile Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi: "Ey Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum." "Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşâ sevap kesinleşti."

Hadis-i şerifte bu manaya dikkat çekilir ve müminler duaya teşvik edilirler:"

Dua örnekleri

"Bismillahirrahmanirrahim"

"Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)(c.c.)'ın adıyla;"

Allahummec'al siyami fihi siyam'es-saimin ve giyami fihi giyam'el-gaimin ve nebbihni an nevmet'il-ğafilin ve heb li curmi fihi ya ilah'el-alemin ve'fu anni ya afiyen an'il-mucrimin"

Anlamı; Allah'ım! bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl, bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır, suçumu bu günde bağışla, ey alemlerin ilahı! Affet beni, ey suçları affeden Rabbim!

Ramazan süresince faydalı olacak dualar aşağıdadır:

Oruca Başlarken

Okunuşu: Ve bisavmi ğadin neveytü min şehri ramazan

Manası: Ramazan ayının yarınki orucuna niyetlendim.

Orucu Bozarken (İftar Ederken)

Okunuşu: Allâhümme innî leke sumtü ve bike âmentü ve alâ rızgıke eftartü.

Manası: Ey Allah'ım! Senin için oruç tuttum sana iman ettim ve senin rızkınla orucumu açtım.

Yemeğe Başlarken

Okunuşu: Bismillahi ve alâ bereketillahi

Manası: Allah'ın adıyla (başlarım) ve üzerine Allah'ın bereketi (olsun).

Yemekten Sonra

Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

Manası: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.

Yemek Davetinden Sonra

Okunuşu: Allâhümme bârik lehüm fîhâ mâ razaktehüm.

Manası: Ey Allah'ım! Onların rızkını bereketlendir.

Kadir Gecesinde

Okunuşu: Allâhümme inneke afüvvün tuhibbül-afve fağfu annî.

Manası: Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin; beni affet.