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Ramazan gıda yardımı başvuru nasıl yapılır? 2021 Ramazan erzak yardımı yapan kurumlar nelerdir?

2021 Ramazan gıda yardımı başvuru nasıl yapılır? Sorular ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çeşitli kurumlar Ramazan ayına özel erzak, gıda paketi hazırlayarak yardıma muhtaç insanlara gönderiyor. Peki, Ramazan erzak yardımı yapan kurumlar nelerdir?

Ramazan gıda yardımı başvuru nasıl yapılır? 2021 Ramazan erzak yardımı yapan kurumlar nelerdir?

Ramazan gıda yardımı başvurusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ramazan ayında birçok kurum erzak kolisi hazırlıyor ve ihtiyaç sahiplerine gönderiyor. Peki, Ramazan gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2021 Ramazan erzak yardımı yapan kurumlar nelerdir? Tüm detaylar haberimizde...

RAMAZAN GIDA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ramazan ayında gıda yardımı almak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar öncelikle T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüklerine başvurda bulunabilir. Bunun dışında mahalle muhtarlıkları da ihtiyaç sahibi vatandaşları ihtiyaç dağıtan kanallara yönlendirmesini sağlayabilir.

2021 RAMAZAN GIDA YARDIMI YAPAN KURUMLAR

2021 Ramazan ayı ile birlikte Ülkemizde yardıma ihtiyacı olan binlerce aileye Koronavırüs Salgını ile Mücadelenin yanında Sosyal Izolasyonu azamı ölçüde tutmak için muhtaçlık yardımına başvuru yapacak vatandaşlarımız evlerinden kolayca başvurabilirler.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV),

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,

Ankara Büyükşehir Belediyesi,

İzmir Büyükşehir Belediyesi,

Adana Büyükşehir Belediyesi,

İHH Vakfı,

Deniz Feneri,

Umut kervanı,

Merhamet Derneği,

Taha Derneği,

Türk Kızılayı,

Beşir derneği,

Yardimeli Derneği,

Şefkat Derneği,

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM),

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü,

Bütün valilik ve kaymakamlıklar üzerinden başvuru yaparak 2021 Ramazan ayı için yardım paketlerinden yararlanabilirsiniz.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV); barınma, aile, sağlık, eğitim, eşi vefat eden kadınlara yardım, doğum yardımı, muhtaç ailelere yardım ve özel amaçlı yardım programları kapsamında geliri olmayan ihtiyaç sahiplerine yardım sağlamaktadır. Barınma yardımıyla evleri bakımsız olan, eski ve sağlıksız kişiler için evlerin bakım ve tadilatı kapsamında bakım ve yenileme çalışmaları yapılmıştır. Bu tür konutlarda yaşayan insanlara ayni ve nakdi yardım sağlanmakta ve sağlıklı yaşam anlayışını sürdürmektedir.

YAKACAK VE GIDA İHTİYAÇ YARDIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hane yardımı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak ve gıda yardımı sağlanmaktadır. Kömür yardımı, giyim ve gıda yardımı gibi yardımlarda yapılmaktadır. Başvuru prosedürü SYDV başvuru kayıt formu, yardım başvuru dilekçesi ve kimlik fotokopisi gerektirir. Başvuru değerlendirildikten sonra uygun talep gıda yardım listesine, yakacak odun ve kömür listesine eklenerek 30 gün içinde teslim edilmektedir.

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