Ramazan İmsakiyesi 2026: İlk iftar saat kaçta, teravih namazı ne zaman kılınacak?
'On Bir Ayın Sultanı' Ramazan ayı ilk oruç ile 19 Şubat Perşembe günü başladı. Oruç vazifesini yerine getirmek için imsak vakti öncesinde sahur sofralarını kuranlar, ilk iftar saatini mercek altına aldı. İftarın hemen ardından ise camilere akın edecek olanlar, yatsı namazı sonrasında teravih namazını eda edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan imsakiyesi ile il il sahur vakti ve iftar saatleri belli oldu. Peki, "İlk iftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı, teravih namazı ne zaman kılınacak?" İşte 2026 Ramazan imsakiyesi ile Ankara, İzmir, İstanbul iftar saatleri...
Ramazan imsakiyesi 2026... Ramazan ayının ilk orucu, ilk sahur ile birlikte başladı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler, ilk iftar vakti, teravih namazı saati ve şehir şehir imsakiye bilgilerini gündemine aldı. İlk iftar vakti kadar, teravih namazının kılanacağı saat de merak edilen konular arasında yer aldı. Teravih namazı, Ramazan ayına özel olarak kılınan nafile bir namazdır ve genellikle 20 rekat olarak cemaatle kılınır.Peki, "İlk iftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı, teravih namazı ne zaman kılınacak?" İşte detaylar...
İLK İFTAR VE TERAVİH SAAT KAÇTA?
İstanbul'da yaşayan ilk gün toplam 12 saat 27 dakika oruç tutmuş olacak.
İşte 19 Şubat Perşembe günü ilk sahur vakti, iftar saati ve teravih saatleri
İstanbul
Sahur: 06.22
İftar: 18.49
Teravih: 20.09
Ankara
Ankara'da ilk iftar saat 18.35'da açılacak. Ankara'da yaşayanlar ilk gün toplam 12 saat 29 dakika oruç tutacak.
Sahur: 06.06
İftar: 18.35
Teravih: 19.54
İzmir
İzmir'de yaşayanlar ilk iftarlarını akşam saat 19.00'da yapacak. İzmir'de ilk gün toplam 12 saat 31 dakika oruç tutulacak.
Sahur: 06.29
İftar: 19.00
Teravih: 20.16
RAMAZAN KAÇ GÜN SÜRECEK?
2026 yılında Ramazan ayı 29 gün sürecek. Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart 2026 Perşembe günü arefe ile sona erecek. Bu tarihte son oruç tutulacak, ardından Ramazan Bayramı başlayacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
19 Şubat'ta başlayacak Ramazan ayı, 19 Mart'ta sona erecek. Ramazan Bayramı ise bu yıl 20 Mart Cuma günü başlayacak.
19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma: Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar: Ramazan Bayramı 3. Günü