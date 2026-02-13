Ramazan İmsakiyesi 2026: İlk sahur ne zaman yapılacak, ilk iftar saat kaçta?
'On Bir Ayın Sultanı' Ramazan için geri sayıma geçildi. Ramazan ayının gelişiyle birlikte İslam alemi sahura kalkıp ilk orucunu tutacak. Bu mübarek ayda iftar sofraları kurulacak, oruçlar tutulacak, her akşam teravih namazı eda edilecek. 2026 Ramazan İmsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanırken, ilk sahur, iftar ve teravih namazı saatleri belli oldu. Bu kapsamda Ramazan ayının başlamasıyla birlikte; sahur vakti, iftar saati, teravih namazı saatleri gündemdeki yerini alacak. Peki, İlk sahur ne zaman yapılacak, ilk iftar saat kaçta? İşte Ankara, İzmir, İstanbul il il 2026 Ramazan İmsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri...
Ramazan imsakiyesi 2026... Bir Ramazan ayı için daha bekleyiş başladı. Ramazan imsakiyesi, oruç ibadetinin doğru vakitlerde yerine getirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı saatleri imsakiye üzerinden öğrenilmektedir. Oruç vazifesini yerine getirecek olanlar, ilk sahur saatini araştırmaya başladı. Peki, "İlk sahur ne zaman yapılacak, ilk iftar saat kaçta?" İşte 81 il 2026 Ramazan İmsakiyesi ile teravih namazı vakitleri...
2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ YAYIMLANDI
İftar saatleri, sahur ve imsak vakitleri, teravih namazı saati gibi bilgileri içeren 2026 Ramazan İmsakiyesi Diyanet İşleri tarafından yayımlandı.
Aşağıda yer alan linke tıklayarak İstanbul, Ankara, İzmir dahil olmak üzere 81 ilin güncel iftar saatleri, sahur vakti, imsak vakti ve teravih namazı vakti gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.
2026 RAMAZAN NE ZAMAN?
Ramazan ayı, 19 Şubat Perşembe günü başlayacak.
2026 İLK SAHUR NE ZAMAN?
Bu yıl ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece kalkılacak.
2026 İLK İFTAR NE ZAMAN?
İlk iftar, 19 Şubat Perşembe günü yapılacak.
İLK TERAVİH NE ZAMAN?
Ramazan’ın ilk teravih namazı, 18 Şubat Çarşamba günü kılınacak.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE İLK SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?
Ramazan ayının ilk gününde (19 Şubat Perşembe günü) Türkiye'nin üç büyük ilindeki sahur ve iftar vakitleri şu şekildedir:
İstanbul
Sahur: 06.22
İftar: 18.49
Ankara
Sahur: 06.06
İftar: 18.35
İzmir
Sahur: 06.28
İftar: 19.00
2026 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
19 Mart Perşembe: Arefe günü
20 Mart Cuma: Ramazan Bayramı 1. Gün
21 Mart Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. Gün
22 Mart Pazar: Ramazan Bayramı 3. Gün