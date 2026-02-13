Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi RAMAZAN İMSAKİYESİ İL İL 2026| İlk sahur ne zaman yapılacak, ilk iftar saat kaçta? Ankara, İzmir, İstanbul sahur, teravih namazı ve iftar saatleri

        Ramazan İmsakiyesi 2026: İlk sahur ne zaman yapılacak, ilk iftar saat kaçta?

        'On Bir Ayın Sultanı' Ramazan için geri sayıma geçildi. Ramazan ayının gelişiyle birlikte İslam alemi sahura kalkıp ilk orucunu tutacak. Bu mübarek ayda iftar sofraları kurulacak, oruçlar tutulacak, her akşam teravih namazı eda edilecek. 2026 Ramazan İmsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanırken, ilk sahur, iftar ve teravih namazı saatleri belli oldu. Bu kapsamda Ramazan ayının başlamasıyla birlikte; sahur vakti, iftar saati, teravih namazı saatleri gündemdeki yerini alacak. Peki, İlk sahur ne zaman yapılacak, ilk iftar saat kaçta? İşte Ankara, İzmir, İstanbul il il 2026 Ramazan İmsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 20:40 Güncelleme: 13.02.2026 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ramazan imsakiyesi 2026... Bir Ramazan ayı için daha bekleyiş başladı. Ramazan imsakiyesi, oruç ibadetinin doğru vakitlerde yerine getirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı saatleri imsakiye üzerinden öğrenilmektedir. Oruç vazifesini yerine getirecek olanlar, ilk sahur saatini araştırmaya başladı. Peki, "İlk sahur ne zaman yapılacak, ilk iftar saat kaçta?" İşte 81 il 2026 Ramazan İmsakiyesi ile teravih namazı vakitleri...

        2

        2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ YAYIMLANDI

        İftar saatleri, sahur ve imsak vakitleri, teravih namazı saati gibi bilgileri içeren 2026 Ramazan İmsakiyesi Diyanet İşleri tarafından yayımlandı.

        Aşağıda yer alan linke tıklayarak İstanbul, Ankara, İzmir dahil olmak üzere 81 ilin güncel iftar saatleri, sahur vakti, imsak vakti ve teravih namazı vakti gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.

        2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2026 RAMAZAN NE ZAMAN?

        Ramazan ayı, 19 Şubat Perşembe günü başlayacak.

        4

        2026 İLK SAHUR NE ZAMAN?

        Bu yıl ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece kalkılacak.

        5

        2026 İLK İFTAR NE ZAMAN?

        İlk iftar, 19 Şubat Perşembe günü yapılacak.

        6

        İLK TERAVİH NE ZAMAN?

        Ramazan’ın ilk teravih namazı, 18 Şubat Çarşamba günü kılınacak.

        7

        İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE İLK SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?

        Ramazan ayının ilk gününde (19 Şubat Perşembe günü) Türkiye'nin üç büyük ilindeki sahur ve iftar vakitleri şu şekildedir:

        İstanbul

        Sahur: 06.22

        İftar: 18.49

        Ankara

        Sahur: 06.06

        İftar: 18.35

        İzmir

        Sahur: 06.28

        İftar: 19.00

        8

        2026 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

        19 Mart Perşembe: Arefe günü

        20 Mart Cuma: Ramazan Bayramı 1. Gün

        21 Mart Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. Gün

        22 Mart Pazar: Ramazan Bayramı 3. Gün

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zam isteyince 15 gün izne çıkarılan işçiler, döndüklerinde atölyeyi boş buldu
        Zam isteyince 15 gün izne çıkarılan işçiler, döndüklerinde atölyeyi boş buldu
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        13 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        13 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Asfalttan balık topladılar
        Asfalttan balık topladılar
        ABD basını: İkinci uçak gemisi için emir verildi
        ABD basını: İkinci uçak gemisi için emir verildi
        Rüşvetçi doktorların çelişkili ifadesi
        Rüşvetçi doktorların çelişkili ifadesi
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi