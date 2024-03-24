YAPILIŞI:

Derin bir tencede tereyağını eritin ve üzerine sıvı yağını da ekleyin. Bu sırada çok minik doğradığınız soğanı ekleyin ve biraz pişirin. Ardından ununu da ekleyip kavurun.

Unun rengi dönünce salçasını ekleyip biraz daha kavurun. Bu aşamada suyunu ekleyip karıştırın. En son olarak ise şehriyesini ekleyip kaynamaya bırakın. (İsteğe bağlı olarak kıvamı koyu gelirse et suyu ekleyerek açabilirsiniz.) Çorbanız kaynadığında ocaktan alıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!