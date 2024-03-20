YAPILIŞI:

Köftesini yapmak için tüm malzemeleri karıştırıp yoğurun ve küçük yuvarlak köfteler yapın. Herhangi bir düz tabağa 1 yemek kaşığı un serpin ve minik köfteleri bu una bulayın. Havuçlarınızı küp küp doğradıktan sonra derin bir tencereye ekleyip yağda soteleyin. Ardından ocağın altını kısıp 10 dakika pişirin. Bu sırada küp küp doğranmış patatesleri de ilave edip kavurun ve üzerine suyunu koyun.

Su kaynayınca köfteleri de katın ve tencerenin ağzını kapatın. Kısık ateşte 30-35 dakika pişirin. Diğer tarafta yoğurt, yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı un ve limon suyunu yemeğin suyundan biraz alarak karıştırın. Kaynayan köfteli karışıma ilave edin ve hafif karıştırın. 5 dakika daha kaynadıktan sonra yemeğiniz servise hazır. Afiyet olsun!