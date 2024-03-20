Ramazan'ın onuncu gününde misafirlerinize hazırlayabileceğiniz örnek iftar menüsü
Ramazan'ın onuncu gününde tarif arayışları sürüyor. Akşama ne yemek yapsam diyenler için çorbasından salatasına varana kadar bir menü hazırladık. İşte, sizin için akşam misafirlerinize hazırlayabileceğiniz iftar menüsü alternatifi!
Ramazan'ın bereketi ve paylaşımının ruhuyla dolu onuncu gününde, sizin için iftar sofralarınızı şenlendirecek lezzetli bir menü hazırladık. İşte; çorba, ana yemek, salata ve tatlıdan oluşan Ramazan'ın onuncu gününde hazırlayabileceğiniz iftar menüsüne dair detaylar...
EKŞİLİ KÖFTE ÇORBASI
MALZEMELER:
1 adet havuç
1 adet büyük patates
2 su bardağı yoğurt
1 adet yumurta
Yarım limon suyu
1 yemek kaşığı un
1 tatlı kaşığı kuru nane
5 su bardağı su
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
KÖFTESİ İÇİN:
500 gram yağsız veya az yağlı kıyma
1 adet yumurta
1 çay kaşığı toz karabiber
1 çay kaşığı köfte baharı
1 kahve fincanı pirinç
1 adet rendelenmiş kuru soğan
1 çay kaşığı tuz (isteğe bağlı artırabilirsiniz)
YAPILIŞI:
Köftesini yapmak için tüm malzemeleri karıştırıp yoğurun ve küçük yuvarlak köfteler yapın. Herhangi bir düz tabağa 1 yemek kaşığı un serpin ve minik köfteleri bu una bulayın. Havuçlarınızı küp küp doğradıktan sonra derin bir tencereye ekleyip yağda soteleyin. Ardından ocağın altını kısıp 10 dakika pişirin. Bu sırada küp küp doğranmış patatesleri de ilave edip kavurun ve üzerine suyunu koyun.
Su kaynayınca köfteleri de katın ve tencerenin ağzını kapatın. Kısık ateşte 30-35 dakika pişirin. Diğer tarafta yoğurt, yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı un ve limon suyunu yemeğin suyundan biraz alarak karıştırın. Kaynayan köfteli karışıma ilave edin ve hafif karıştırın. 5 dakika daha kaynadıktan sonra yemeğiniz servise hazır. Afiyet olsun!
BEŞAMEL SOSLU KABAK SANDAL
MALZEMELER:
5 adet kabak
1 kâse dolusu tavuk kıyması veya dana kıyma
2 adet çarliston biber
1 adet kırmızı biber
2 adet domates
2 adet soğan
1 diş sarımsak
Damak tadınıza göre tuz
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı kırmızı tatlı veya pul biber
1 çay kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı salça
BEŞAMEL SOSU İÇİN:
2 yemek kaşığı tereyağı
1,5 yemek kaşığı un
1,5 su bardağından biraz fazla süt
Damak tadınıza göre tuz ve karabiber
EN ÜSTÜNDEKİ SOS İÇİN:
1 yemek kaşığı salça
1 su bardağı sıcak su
Rendelenmiş kaşar peyniri
YAPILIŞI:
Öncelikle tavuk kıymalı (veya dana kıyma, yapılışı aynı olacak) iç harcınızı hazırlayarak başlayın. Soğanı doğrayın ve geniş bir tavada kavurun. Bu sırada tavuk kıymasını içerisine ekleyin. Kıyma tamamen kavrulduktan sonra küp küp doğradığınız biberleri de tavaya koyun.
Bu sırada domatesleriniz ile sarımsağı da doğrayın ve salçayla birlikte hepsini tavaya ekleyin. Tüm malzemeler pişince altını kapatın. Bu aşamada kabaklarınızı yıkayıp ortadan ikiye bölün ve içlerini oyup kızartın. İçlerini oyduğunuz kabaklara tavuklu iç harçtan koyun.
Artık beşamel sosu yapmaya geçebilirsiniz. Derin bir tavada tereyağını eritip ununu ekleyin. Kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra topaklanmaması için sütünü azar azar ekleyin ve çırpıcıyla karıştırarak (topaklanmaması için) pişirin. Kabakları fırın tepsine dizin.
Üzerine önce beşamel sostan dökün, ardından kaşar rendesi ekleyin. Bir bardakta 1 yemek kaşığı salça ve sıcak suyu karıştırıp özdeştirin. Fırın tepsinin içerisine ise bu sosu dökün. Önceden ısıttığınız fırında üzeri kızarana kadar fırında pişirin. Sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
MISIRLI PİLAV
MALZEMELER:
1 su bardağı pirinç
150 gram konserve mısır
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1,5 su bardağı sıcak su
1 çay kaşığı tuz
YAPILIŞI:
Pirincinizi derin bir kaba alıp üzerine tuz ve ılık su ekleyin ve 20 dakika bekletin. Daha sonra pirinci yıkayıp süzün. Yaygan bir tavaya sıvıyağ ile tereyağını alıp eritin. Bu aşamada pirinci ekleyin ve kavurun. Biraz kavrulan pirincinizin içerisine mısırı ilave edin ve kavurun.
Ardından sıcak suyu ile tuzunu ekleyip karıştırın ve tencerenin kapağını kapatın. Pilav kaynayana kadar yüsek ateşte daha sonra ise kısık ateşte pişirin. Piştikten sonra üzerine kâğıt havlu ile ya da bir beze sararak 10 dakika demlendirin. Demlenen pilavınızı karıştırıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
YEŞİLLİKLİ DETOKS SALATA
MALZEMELER:
2 su bardağı bebek ıspanak
1 su bardağı roka
Yarım salatalık (rendelenmiş)
1 büyük domates (kuşbaşı doğranmış)
1 havuç (rendelenmiş)
1 çay kaşığı zeytinyağı
Limon suyu (isteğe bağlı)
Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)
YAPILIŞI:
Tüm yeşillikleri ve sebzeleri büyük bir kasede karıştırın. Üzerine zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberini ekleyip karıştırın.
Servis yapmadan önce üzerini isteğe bağlı olarak susam veya keten tohumu ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!
ÇİKOLATALI PUDİNG
MALZEMELER:
4 su bardağı süt
8 yemek kaşığı toz şeker
4 yemek kaşığı kakao
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı nişasta
1 paket şekerli vanilin
1 tatlı kaşığı tereyağı
YAPILIŞI:
Vanilin ve tereyağı dışındaki bütün malzemeleri derin bir tencere içine alıp homojen hale gelecek şekilde karıştırın. Ardından orta ateşte kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Kaynayınca ocaktan alıp içerisine tereyağı ve şekerli vanilini ekleyin.
Bu aşamada kıvamını açmak için mikserle bir kez karıştırıp kaselere doldurabilirsiniz. Oda ısısına gelen pudinglerinizi üzerini hindistan cevizi ile süsleyip ister dolaba kaldırıp ister oda ısısında servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!