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        Haberler Yemek Yapma Ramazan Lezzetleri Ramazan'ın son gününe özel çorbasından tatlısına iftar menüsü!

        İftar menüsü: Ramazan'ın son günü ne pişirsem diye düşünenler için çorbasından tatlısına kadar bir iftar menüsü

        Ramazan son gününde ne yemek yapacaklarına karar veremeyenler için bir iftar menüsü hazırladık. İşte, sizin için Ramazan'ın son gününde misafirlerinize hazırlayabileceğiniz örnek iftar menüsü!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 07:04 Güncelleme: 29.03.2025 - 07:04
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        Ramazan'ın son gününe özel iftar menüsü
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        Ramazan ayının son gününe özel ne yapacağını düşünenler için çorbasından tatlısına bir iftar menüsünü sizler için derledik.

        ERİŞTELİ MERCİMEK ÇORBASI

        Malzemeler:

        1 su bardağı kırmızı mercimek

        1 adet soğan

        1 adet havuç

        1 yemek kaşığı domates salçası

        1 su bardağı erişte

        5 su bardağı su

        2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

        1 tatlı kaşığı tuz

        1 çay kaşığı karabiber

        Yarım çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

        Yapılışı:

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        1. İlk olarak soğanı ve havucu küçük doğrayın.

        2. Zeytinyağını veya tereyağını tencerede ısıtın, soğanı ve havucu ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

        3. Salçayı ekleyip karıştırın, sonra mercimeği ekleyin ve birkaç dakika karıştırın.

        4. Suyu ekleyin ve karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısın ve mercimekler yumuşayana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

        5. Çorbanın içine erişteleri ekleyin ve erişteler yumuşayana kadar pişirmeye devam edin.

        6. Tuz, karabiber ve kimyonu ekleyip karıştırın. Çorba kıvamına geldiğinde ocaktan alın ve sıcak servis yapın.

        TAS KEBABI

        Malzemeler:

        500 gram kuzu eti (dana eti de kullanılabilir)

        1 adet soğan

        2 adet domates

        2 yemek kaşığı tereyağı

        1 yemek kaşığı domates salçası

        2 su bardağı su

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        Tuz, karabiber, pul biber

        2-3 adet yeşil biber (isteğe bağlı)

        2-3 diş sarımsak (isteğe bağlı)

        Yapılışı:

        1. Etleri kuşbaşı doğrayın. Soğanı da yemeklik doğrayın.

        2. Bir tencerede tereyağını eritin, soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

        3. Etleri ekleyin ve etler suyunu salıp çekene kadar kavurun.

        4. Domatesleri doğrayın ve tencereye ekleyin. Ardından salçayı da ekleyip karıştırın.

        5. Suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Tuz, karabiber, pul biber gibi baharatları da ekleyin.

        6. Kısık ateşte etler yumuşayana kadar pişirin. İsteğe göre biber ve sarımsak da ekleyebilirsiniz.

        7. Etler yumuşadığında sıcak servis yapın.

        LOKANTA USULÜ BULGUR PİLAVI

        Malzemeler:

        2 su bardağı pilavlık bulgur

        1 adet soğan

        2 yemek kaşığı tereyağı

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        1 yemek kaşığı domates salçası

        3 su bardağı sıcak su

        Tuz

        Karabiber

        1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

        Yapılışı:

        1. İlk olarak soğanı yemeklik doğrayın ve tereyağını bir tencerede eritin. Soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

        2. Salçayı ekleyin ve birkaç dakika karıştırarak kavurun.

        3. Bulguru ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.

        4. Sıcak suyu ekleyin, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip karıştırın.

        5. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte bulgurlar suyunu çekene kadar pişirin.

        6. Son olarak pilav piştikten sonra demlenmesi için 10 dakika bekleyin. Sıcak servis yapın.

        ŞEKERPARE

        Malzemeler:

        125 gram tereyağı

        1 su bardağı irmik

        2 su bardağı un

        1 paket kabartma tozu

        1 çay bardağı sıvı yağ

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        1 adet yumurta

        1 su bardağı süt

        1 su bardağı şeker

        1 tatlı kaşığı vanilin

        Şerbet için:

        3 su bardağı su

        3 su bardağı şeker

        Birkaç damla limon suyu

        Yapılışı:

        1. Şerbeti hazırlayın: Su ve şekeri bir tencereye alın, kaynamaya başlayınca limon suyunu ekleyin ve 10 dakika kaynatıp ocaktan alın.

        2. Şekerpare hamurunu hazırlamak için, tereyağını, sıvı yağı, irmiği, un ve kabartma tozunu karıştırın. Ardından sütü, yumurtayı ve vanilini ekleyip yoğurun.

        3. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve tepsiye dizin. Üzerlerine parmakla hafifçe baskı yapın.

        4. Önceden ısıtılmış 180°C fırında altın rengini alana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

        5. Fırından çıkan sıcak şekerparelerin üzerine soğuyan şerbeti dökün ve şerbeti çekmesi için bir süre bekleyin.

        6. Şekerpareler şerbeti çekince, tatlı servise hazırdır.

        Afiyet olsun!

        Görsel Kaynak: istockphoto

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