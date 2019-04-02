Ramazan ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konulardan oldu. Bunun sebebi ise Ramazan ayının habercisi olan Üç aylar 8 Mart tarihinde başlamıştı. Bugün ise üç ayların ikinci kandili olan Miraç Gecesi. 2 Nisan Salı gecesi Müslüman vatandaşlar Miraç Kandili'ni kutlamak için cami ve mescitlere akın edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı ise yeni yılda 2019 resmi günler takvimini yayınladı. İşte ramazan ayı başlangıcı ve ramazan bayramı tarihleri

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu dini takvime göre, Ramazan, 6 Mayıs Pazartesi başlıyor ve 3 Haziran Pazartesi günü bitiyor.

RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?

3 Haziran Pazartesi günü Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Ertesi gün yani 4 Haziran Salı günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 6 Haziran Perşembe günü ise son günü olarak belirlendi.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

4-6 Haziran arasında gerçekleştirilecek olan ramazan bayramı tatili haftasonuyla birleştirmek isteyenler için 5 gün olacak. Arife günü ile birlikte haftanın 4 iş günün bayrama denk geliyor olması 9 günlük bayran tatili ihmalini kuvvetlendiriyor. Konuyla ilgili ise henüz resmi bir açıklama yok.