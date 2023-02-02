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Ramazan ne zaman ve hangi ay başlıyor? Diyanet açıkladı: İlk oruç hangi gün tutulacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 dini günler takvimini yayınladı ve 11 ayın sultanı Ramazan ayının başlama tarihi ve Ramazan Bayramı günlerinin ne zaman olduğuna ilişkin ayrıntılar belli oldu. İşte, ilk oruç günü ve Ramazan Bayramı'nın ilk günü...

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  • Ramazan ayı ne zaman ve hangi ay başlıyor? Diyanet açıkladı: İlk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?

    Üç ayların bugün başlamasıyla beraber Ramazan ayına ilişkin araştırmalar da yoğunlaşmış durumda. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızın merakla beklediği Ramazan ayına dair Diyanet İşleri Bakanlığı; 2023 Ramazan ayı ve bayramı başlangıç tarihleri açıkladı. İşte, Ramazan ne zaman ve bayram hangi tarihte başlıyor sorularının yanıtları...
  • Ramazan ayı ne zaman ve hangi ay başlıyor? Diyanet açıkladı: İlk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?

    ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimi sonrasında Ramazan ayı başlangıç tarihi belli oldu.

    Buna göre; bu yıl Ramazan 23 Mart'ta başlayacak.
  • Ramazan ayı ne zaman ve hangi ay başlıyor? Diyanet açıkladı: İlk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?

    2023 KANDİL TAKVİMİ

    Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.

    Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.
  • Ramazan ayı ne zaman ve hangi ay başlıyor? Diyanet açıkladı: İlk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?

    2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

    Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

    Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

    Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

    Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

    Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

    Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
  • Ramazan ayı ne zaman ve hangi ay başlıyor? Diyanet açıkladı: İlk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?

    Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

    Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

    Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

    Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

    Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

    Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

    Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

    Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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