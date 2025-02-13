Ramazan ayının yaklaşmasıyla sofralarımızda yerini alacak olan hurmanın, kalp sağlığından kemik gelişimine kadar sağlığımıza birçok faydası vardır.

HURMANIN BESİN DEĞERİ

Hurma, özellikle kurutularak tüketilmektedir. İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde kalp ve akciğere fayda sağlamaktadır. Ortalama büyüklükte bir kuru hurmanın besin değeri şu şekilde açıklanabilir:

- Kalori: 20

- Toplam yağ: 0.03 gram (g)

- Toplam karbonhidrat: 5.33 g

- Diyet lifi: 0.6 g

- Şeker: 4.5 gr

- Protein: 0.17 gr

- B-6 vitamini : 0.012 miligram (mg)

- Demir: 0.07 mg

- Magnezyum: 3 mg

- Potasyum: 47 mg

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HURMA KAÇ ŞEKİLDE TÜKETİLEBİLİR?

Hurma, taze ya da kuru olarak tüketilebilir. Hurma tüketmek isteyen kişiler, tatlı veya tuzlu yemeklerine ekleyebilmektedir. Hurmanın tüketim şekilleri şu şekilde sıralanabilir:

- Atıştırmalık hurma: Kişiler hurmaları badem, ceviz veya Antep fıstığı ile atıştırmalık olarak tüketebilir.

- Salatalar: Doğranmış, dilimlenmiş veya çekirdeksiz hurmalar salatalara lezzet katabilmektedir.

- İçecek: Hurmaları muz ile karıştırarak içecek haline getirmek, doğal tatlılık ve ekstra besin değeri sağlayacaktır.

- Enerji topları: Hurmalar fındık, yulaf, Hindistan cevizi gevreği veya çeşitli diğer malzemelerle karıştırarak pişmeyen enerji topları olarak tüketilebilmektedir.

Taze hurmalar hava geçirmez bir kapta buzdolabında aylarca ve hatta dondurucuda daha uzun süre saklanabilmektedir. Kurutulmuş hurma, hava geçirmez bir kapta yaklaşık 1 yıl ve dondurulursa uzun yıllar dayanabilir.

HURMANIN SAĞLIĞA FAYDALARI

1. CİLDİ NEMLENDİRİR

Antioksidandan zengin olan hurma, hücre yenilemesini sağlaması sayesinde cilde faydalıdır. Yenilenen doku cildi daha genç bir görünüme kavuşturur. Cilt elastik yapısını kaybettiğinde yanakta çökmeler artar ve derin yüz çizgileri belirginleşir. Cilde ihtiyacı olan nemi verir, böylelikle cilt daha elastiki bir yapıya sahip olur. İçeriğindeki B vitamini sayesinde ciltte oluşan yaraların da daha hızlı iyileşmesine katkıda bulunur.

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2. MAGNEZYUM KAYNAĞI

Magnezyum eksikliğinde sık sık kas krampları ve kas ağrıları oluşuyor. Hurma içeriğindeki magnezyum sayesinde kasları güçlendirir, protein sentezinde ve enzimlerin sağlıklı çalışmasında görev alır. Günde 2-3 adedi, günlük magnezyum ihtiyacını karşılayabilir.

3. KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER Kalp dostu besinlerin başında yer alan hurma, içeriğindeki zengin potasyum minerali sayesinde kan basıncını (tansiyon) dengeler ve kalp ritmini düzenler. Hiç kolesterol içermediği gibi güçlü bir antioksidan olması sayesinde kalbi zararlı bakterilerden ve mikroplardan koruyarak, damar tıkanıklıkları riskini azaltır. 4. STRESE KARŞI ETKİLİDİR Uzmanların yaptıkları araştırmalar sonucunda, sinirleri güçlendiren B6 vitamininin hurmada yüksek miktarda bulunduğu ortaya konmuş. Bu sayede strese karşı bir savunma gelişir. İçerdiği B1 vitamini ile de sinir sisteminin sağlıklı olmasını kolaylaştırır. 5. ENERJİ SAĞLAR Gün boyunca kendini oldukça yorgun hisseden, halsiz kalan veya kilo almak isteyen kişiler hurmayla ihtiyaçları olan enerjinin bir bölümünü sağlayabilir. Yüksek enerji içeriği, özellikle kilo almak isteyen kişiler veya gelişmekte çağında olan çocuklar için çok faydalıdır. REKLAM 6. KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR Hurma içeriğindeki kalsiyum ve fosfat sayesinde iskelet oluşumuna ve vücudun kemik yapısının dengelenmesine katkıda bulunur. Ayrıca kemik erimesi ve yumuşaması gibi gelişebilecek kemik hastalıklarının önlenmesinde fayda sağlar. 7. ENFEKSİYON ORANINI AZALTIR Hurma, bağışıklık sistemini destekleyen antioksidan etkili selenyumdan ve C vitamininden zengin bir besin. Bu sayede vücudu zararlı bakterilerden ve mikroplardan temizler. Ayrıca içeriğindeki yüksek orandaki magnezyum minerali, vücutta oluşabilecek enfeksiyonların oranını azaltır. 8. YÜKSEK MİKTARDA LİF İÇERİR Hurmanın lif oranı çok yüksek. Öyle ki 100 gramı 3,5 gram lif içerir. Bu sayede midede sünger gibi şişip hacim kaplar ve mideyi geç terk ettiği için tokluk hissi oluşturur. Yüksek lif, aynı zamanda bağırsakları çalıştırır ve kabızlıktan kurtarır. 9. DEMİR EKSİKLİĞİNİ ENGELLER Yüksek demir içeriğiyle de dikkat çeker. Düzenli tüketildiğinde, demir eksikliği anemisi olan kişilerde kan hücrelerinde bulunan hemoglobin sentezini artırır. Bu etkisiyle demir eksikliğiyle ilgili kansızlık riskini azaltır. Ayrıca içerdiği B2 ve B3 vitamini ile kırmızı kan hücrelerinin sayısını artırır. REKLAM 10. UZUN SÜRE TOK TUTAR Yüksek lif içeriği ile midede uzun süre kalarak sindirimin yavaş olmasını sağlar. Böylelikle tokluk süresi uzar ve daha az besin tüketilmiş olur. Demir eksikliği olan kişiler kilo vermede güçlük yaşar. Yüksek orandaki demir mineraliyle kişinin demir depolarını destekler ve bu sayede metabolizma da hızlanmış olur. Ancak unutmamak gerekir ki 1 adet hurma 20 kalori içerir. Özellikle zayıflama sürecinde miktarına dikkat edin.