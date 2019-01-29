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Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Soruları yanıt buldu. İslam aleminde oruç tutma ayı olarak da bilinen ardından üç gün boyunca kutlanan dini bir bayram olan Ramazan Bayramı ile, Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2019
Müslümanlar için önemli aylardan biri olan Ramazan ayında ilk oruç, 5 Mayıs 2019 Pazar günü tutulacaktır. 3 Haziran Pazartesi günü ise orucun son günüdür.
Ramazan Bayramı ise, 3 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi olarak başlayıp, 06 Haziran 2019 Perşembe günü 3. gününde son bulacaktır.
03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi
04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)
05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)
06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün
KURBAN BAYARAMI NE ZAMAN? 2019
Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayramdır.
10 Ağustos 2019 Cumartesi günü Arefe olarak başlayıp, 14 Ağustos 2019 Çarşamba günü 4. günü ile son bulacaktır. (Vatandaşlar 9 Ağustos 2019 Cuma gününü bayram tatillerine bağlayıp 6 gün yapabilirler.)
10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)
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