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Rol aldığı dizi ve tiyatro oyunlarındaki başarılı performansıyla oyunculuk yeteneğini ispat eden Efsane Odağ, "Ramo" dizisindeki karakteriyle ses getirdi. İki çocuk annesi 'Afet' rolü için imajını değiştiren, kilo alan ve saçlarını boyatan Odağ, seyircinin beğenisini kazandı.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Efsane Odağ, oyunculuk kariyerine birbirinden iddialı projelerle devam ediyor.

Rol aldığı diziler, tiyatro oyunları ve reklam filmlerinde başarılı oyunculuğunu gözler önüne seren genç yetenek, şimdilerde ise Show TV’nin büyük beğeni toplayan dizisi "Ramo" ile seyirci karşısına çıkıyor.

Efsane Odağ'ın Ramo'da canlandırdığı Afet karakteri, usta oyuncu İlker Aksum'un oynadığı Hasan karakterinin eşi ve iki çocuk annesi. Odağ'ın bu role seçilince ilk olarak imajında değişiklik yaptığı öğrenildi.

Saçlarını sarıya boyatan Odağ, ayrıca iki çocuk annesi rolünde daha inandırıcı görünmek amacıyla 5 kilo aldı. Çekimler nedeniyle geçici olarak Adana'ya yerleşen Efsane Odağ, dizideki performansıyla beğeni topluyor. Oyuncuya sosyal medyada da tebrik ve beğeni mesajları yağıyor.