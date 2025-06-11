RAMS'a Türkiye Brand Summit’te 3 ödül

İstanbul İş İnsanları Derneği (İSTİNDER) tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Türkiye Brand Summit'te RAMS, üç kategoride ödül sahibi oldu.

RAMS Global, “Yılın Uluslararası İnşaat Firması”, Erbil’de hayata geçirilen Pavilion by RAMS projesine özel hazırlanan reklam filmiyle “Yılın Reklam Filmi”, İtalyan ETRO iş birliğiyle Maslak’ta yükselen ETRO Residences İstanbul projesiyle de “Yılın İnşaat Projesi” ödüllerine layık görüldü.

Ödülleri teslim alan RAMS Türkiye CEO’su Cem Ciritçi, “RAMS olarak faaliyet gösterdiğimiz her şehirde; sadece yapılar değil, aynı zamanda yaşam biçimleri inşa ediyoruz. Bu anlamlı ödüller, vizyonumuzu ve küresel ölçekte ortaya koyduğumuz değeri bir kez daha teyit ediyor. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.